Notebook Acer: qual escolher em 2023? Diferenças entre as linhas Aspire 3 e 5

Como escolher um novo notebook?

Ao escolher um notebook, ao invés de um PC de mesa, você tem duas vantagens: a portabilidade e a facilidade para começar a utilizá-lo assim que tira o equipamento da caixa.

Sua pesquisa pode começar pela marca, pelas dimensões ou pelas configurações. Um laptop de até 15,6 polegadas é o ideal para ser carregado com conforto e segurança numa mochila.

Um bom notebook precisa ter um processador confiável, de geração recente e com boa performance; boa quantidade de memória RAM; armazenamento em SSD (que é muito mais veloz que o HD convencional); uma tela de alta qualidade; boa construção e ventilação.

Enquanto computadores intermediários e mais destinados a uma rotina multitarefa costuma trazer a GPU integrada à placa-mãe, notebooks gamer e modelos de alta performance vêm não apenas com placa de vídeo dedicada, mas também com sistema ativo e regulável de dissipação do calor.

Conheça os notebooks Acer

A linha de notebooks Aspire é uma das mais tradicionais da Acer, com equipamentos portáteis, leves e profissionais. Os modelos contam com teclado completo padrão ABNT 2 e numérico, diversas possibilidades de conectividade e painel LED com design ultrafino, para entregar maior área de tela em uma construção reduzida.

Os computadores Aspire 3 foram desenvolvidos para estudo, trabalho e diversão com um valor custo-benefício, corpo em plástico leve e fino, nas cores prata e preto. O consumidor encontra esse modelo com diversas configurações, alternando entre processadores Intel Core i3, Intel Core i5, AMD Ryzen 3 e AMD Ryzen 5.

Seu foco é agilidade em iniciar o computador e abrir arquivos e dispositivos importantes durante o uso, com memória RAM compatível com a CPU e armazenamento em SSD. As telas HD ou Full HD contam com tecnologia Acer ComfyView. Outro ponto forte é a autonomia, com até 11 horas de uso longe da tomada.

Já os notebooks Acer Aspire 5 são definidos como poderosos, práticos e ricos em funções de produtividade para o dia a dia. Os modelos variam de configuração, mas contam com painel IPS de 15,6 polegadas, resolução Full HD e processador Intel Core i5, Intel Core i7, AMD Ryzen 5 ou AMD Ryzen 7.

Segundo a marca, esses computadores são indicados para uma rotina mais demandante, para quem precisa de performance no trabalho e até mesmo para editar fotos e vídeos, com bom desempenho gráfico.

Seu design tem tampa em metal com textura de alumínio escovado e 17,9 mm de espessura. Além da tela ComfyView, conta com tecnologia Audio Acer TrueHarmony, que oferece graves mais profundos e mais volume. Há opção de leitor de impressão digital para desbloquear o sistema. Além disso, a Acer promete até 12 horas de uso longe da tomada.

Todos os notebooks Acer Aspire oferecem possibilidade de upgrade fácil para aumentar a memória RAM e o armazenamento. Há opções de Aspire 5 em prata, preto e dourado.

Qual a diferença de Intel Core i3 e i5, AMD Ryzen 3 ou Ryzen 5?

A Intel lançou a 13ª geração da linha Core, dos seus processadores i3, i5 e i7, em 2022. Segundo a empresa, os chips possuem uma arquitetura híbrida de desempenho, com dois núcleos especializados para mais performance e capacidade de resposta. Também foi lançado o Intel Core i9, mais destinado a desktops.

Os processadores Intel Core i3 equipam computadores destinados à produtividade no dia a dia, incluindo navegador com diversas abas abertas, programa de e-mail e outros aplicativos da rotina, além do consumo de vídeos, séries e filmes.

Os processadores Intel Core i5 estão presentes em notebooks para quem tem uma rotina de maior performance e multitarefa no computador, com muitos aplicativos abertos ao mesmo tempo e, principalmente, para criação de conteúdo, edição de imagens e vídeos, design e arte.

E os chips Intel Core i7 equipam notebooks de alto nível de desempenho, associados a placas gráficas dedicadas e aceleração de inteligência artificial. São computadores para quem faz criação, projetos de design e arquitetura, edição e renderização de vídeo em 4K.

Por sua vez, os processadores mais recentes da AMD para notebook são o Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 e Ryzen 9 da série 7000. Segundo a marca, eles foram projetados para otimizar a integridade da bateria e manter o computador produtivo por mais tempo, possui velocidade até mesmo nas tarefas mais exigentes e vários fluxos de trabalho simultâneos.

O perfil é mais ou menos parecido. Os processadores AMD Ryzen 3 são indicados para desempenho e produtividade mais básica, além de jogos menos exigentes.

Os chips AMD Ryzen 5 são projetados para jogos casuais, maior qualidade em áudio e vídeo, trabalho com gerenciamento de fotos e vídeos, e maior performance.

Os processadores AMD Ryzen 7 são destinados a jogos de alto desempenho, edição exigente de imagens e vídeos, transmissão de vídeo em 4K e HDR e uma rotina bem mais demandante e puxada.

E os modelos com chips AMD Ryzen 9 são indicados para rodar jogos nas especificações máximas, desempenho de classe profissional para criação de conteúdo, além de atuação em diversas frentes simultâneas, como jogar, gravar e transmitir ao mesmo tempo.

Para o consumidor, é interessante saber que os processadores de gerações atuais devem entregar o máximo em desempenho, mas vão equipar os notebooks mais caros, enquanto máquinas com chips das linhas anteriores (Intel Core de 12ª, 11ª e 10ª geração, AMD Ryzen das séries 5000 e 6000) devem ter preços mais interessantes.