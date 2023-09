Novato no grupo? WhatsApp testa exibição de mensagens antigas para novos membros

O WhatsApp está testando um novo recurso que possibilitará a novos membros de grupos visualizarem as mensagens enviadas naquele chat nas últimas 24 horas, ou seja, antes de eles ingressarem na conversa. O experimento será útil para que essas pessoas fiquem por dentro dos assuntos mais recentes tratados naquele ambiente, facilitando a comunicação com os demais participantes. A novidade foi registrada pelo site WABetaInfo, que confirmou o teste na versão beta 2.23.18.17 do WhatsApp para Android .

De acordo com o portal, para que o novo integrante tenha acesso às mensagens antigas do WhatsApp, será necessário que um administrador do grupo habilite o recurso previamente. Uma captura de tela mostra que a função é chamada pelo aplicativo de “Compartilhando histórico recente”, em tradução livre, e a ativação poderá ser feita pelos administradores por meio das configurações do mensageiro.

WhatsApp testa recurso que facilitará a vida de novos membros de grupos — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

No print revelado pelo site, o WhatsApp também informa ao administrador do grupo que as mensagens recuperadas ainda são protegidas por criptografia de ponta a ponta. Isso é possível porque, assim que um integrante entrar no grupo, as conversas das últimas 24 horas serão reenviadas automaticamente pelos remetentes originais para o dispositivo do novo integrante.

Ou seja, uma nova chave de criptografia será gerada para essas mensagens à medida que forem entregues ao aparelho do novo participante do grupo. Assim, as mensagens permanecem protegidas contra acessos remotos e só podem ser decifradas pelos destinatários existentes na conversa.

Teste mostra novo recurso do WhatsApp que pode exibir mensagens antigas, das últimas 24 horas, para novos membros de grupos — Foto: Reprodução/WABetaInfo

Ainda não está claro se o possível novo recurso enviará somente mensagens de texto para os novos membros ou se fotos, áudios e vídeos compartilhados no grupo também serão resgatados e reenviados. O mesmo vale para arquivos de mídia enviados no modo temporário.

Por se tratar de um recurso em fase de testes, é preciso aguardar para que novas atualizações sejam anunciadas pelo WhatsApp sobre a funcionalidade. Pelo mesmo motivo, não é possível afirmar quando essa nova função será liberada para todos os usuários do app, nem se isso, de fato, chegará a acontecer.

Com informações de WABetaInfo

