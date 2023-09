Apple Watch Series 9 e Apple Watch Ultra 2 são lançados; conheça

O Apple Watch Series 9 e o Apple Watch Ultra 2 foram oficialmente anunciados nesta terça-feira (12), durante o evento de lançamentos da Apple, Wonderlust, que acontece hoje em Cupertino, Califórnia (EUA). Os smartwatches contarão com várias novidades interessantes, inclusive um novo sistema de gestos para atender a ligações e um display mais brilhoso do que o da geração anterior, Apple Watch Series 8. O preço divulgado para o mercado dos EUA é de US$ 399 (cerca de R$ 1.972,38, em conversão direta) para o Series 9, e de US$ 799 (R$ 3.949,70) para o Ultra 2.

Apple Watch 9 — Foto: Reprodução/Apple

O Apple Watch Series 9 será lançado em várias cores e em dois materiais diferentes. Em alumínio, estará disponível em rosa, cinza, meia-noite, vermelho e cinza claro (starlight); já em aço, poderá ser adquirido em dourado, grafite e prata. Ele também será equipado com a Siri, assistente virtual da marca, e sairá de fábrica com o novo watchOS 10, atualização do sistema operacional do Apple Watch. De acordo com a Apple, o novo modelo será até 30% mais rápido do que o anterior.

Já o Apple Watch Ultra 2, sucessor do Apple Watch Ultra, lançado no ano passado, mantém o design do modelo anterior, mas apresenta novidades em performance. Com um display mais brilhoso do que o da geração de 2022 (com cerca de 3 mil nits, segundo a empresa), o dispositivo terá autonomia de 36 horas no modo normal e de 72 horas no de economia de bateria.

Assim como o S9, o novo modelo do Ultra também é produzido com baixa emissão de carbono. Ainda, tanto o Series 9 quanto o Ultra 2 são equipados com o S9 SiP ("System in Package", que é o processador do relógio).

Eles podem ser comprados pelo site da Apple já agora em pré-venda, e estarão disponíveis para entrega em 22 de setembro.