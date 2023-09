Novos consoles Xbox Series X/S e mais itens são revelados em vazamento

Além dos novos consoles, que devem chegar sem disco e design repaginado, um controle inédito virá com sensores de movimento. Ainda de acordo com os leaks, games da Bethesda, como Dishonored 3, remasterizações de Fallout 3 e um novo Doom Eternal, também devem ser lançados. Nos documentos, também foram expostas intenções da empresa de comprar a Nintendo. Confira, a seguir, mais detalhes sobre os vazamentos do Xbox.

Novo Xbox Series X Brooklin (codinome) vazou nos documentos do processo do FTC contra a Microsoft nos Estados Unidos; entenda — Foto: Reprodução/Microsoft

👉 Não consegue se conectar no Xbox? Saiba como resolver no Fórum do TechTudo

Em 2022, a Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos (FTC) moveu um processo contra a Microsoft devido à compra da Activision Blizzard, que foi fechada por US$ 68,7 bilhões (em torno de R$ 333 bilhões). A alegação do órgão se deu sob preocupações antitruste, afirmando que a empresa poderia monopolizar o mercado.

Durante o julgamento, a Microsoft revelou vários de seus planos com relação aos consoles Xbox, bem como mais detalhes sobre aquisições anteriores — como da Zenimax, empresa mãe da Bethesda (Fallout e The Elder Scrolls). Ainda, também foram apresentadas comunicações internas de executivos sobre intenções de compras de outras empresas e mais.

Todo este conteúdo vazou através de um PDF, com data indicada de abril de 2022. O arquivo não apresentava edições para ocultar dados sigilosos, o que revelou todo o planejamento futuro da empresa. Vale lembrar que por não serem anúncios oficiais da Microsoft, estas informações ainda podem mudar ou não serem totalmente precisas. Veja as principais novidades a seguir.

Novos Xbox Series X Brooklin e Xbox Series S Ellewood

O Xbox Series X ganhará um novo modelo em novembro de 2024, com codinome Brooklin e um novo design cilíndrico. O console não terá leitor de disco e oferecerá armazenamento de 2 TB, diferentemente dos 1TB do modelo tradicional.

Ele também incluirá uma porta USB-C frontal com energia, Wi-Fi mais rápido, maior economia de energia (20% do modo de suspensão atual) e um novo controle com sensor de movimento, de codinome Sebile. O preço será o mesmo de US$ 499 (aproximadamente R$ 2.421, sem impostos).

Novo Xbox confirmado? O Xbox Series S Ellewood (codinome) mantém seu visual, mas traz armazenamento de 1TB e outras melhorias — Foto: Reprodução/Microsoft

Já o Xbox Series S terá um novo modelo codinome Ellewood, planejado para agosto ou setembro de 2024. Ele mantém o visual atual, mas traz 1 TB de armazenamento, como o modelo Carbon Black, em comparação com os 512 GB originais. Ele também traz as vantagens do novo Xbox Series X, como Wi-Fi mais rápido, economia de energia e controle inédito. Tudo isso será vendido pelo mesmo preço de US$ 299 (por volta de R$ 1.451, sem impostos).

Segundo os documentos, os planos da Microsoft seriam de primeiro lançar o novo controle do Xbox no fim de maio de 2024, seguido pelo anúncio dos novos designs do Xbox Series X e S no final de junho ou início de julho de 2024. A empresa também mencionou que espera oferecer uma promoção do modelo antigo do Xbox Series S por US$ 199 (em torno de R$ 965, sem impostos) durante a Black Friday de 2024, a fim de esgotar os estoques antes que ele seja descontinuado.

Novo controle Sebile

O novo joystick da Microsoft, de codinome Sebile, traz um design de duas cores com pontas brancas nas abas do controle. Ele chama atenção principalmente pela integração de novos controles de movimento, com um acelerômetro e funções hápticas semelhantes às do DualSense do PS5, que também podem ser usados como saídas de som.

O controle tem analógicos modulares, que permitem troca, botões mais silenciosos, bateria removível e outras funções de sustentabilidade, como materiais reciclados e maior facilidade de conserto. O acelerômetro é usado para uma função curiosa "Lift to Wake", que permite ligar o controle ao pegá-lo de onde estiver.

O novo joystick codinome Sebile do Xbox Series X e S deverá trazer controles de movimento e funções hápticas como os do DualSense — Foto: Reprodução/Microsoft

Dishonored 3, Fallout 3, Oblivion, Doom Year Zero

Um dos documentos vazados, datado de julho de 2020, envolvia jogos que a Zenimax e Bethesda planejavam para 2024 após a compra pela Microsoft. A lista inclui títulos já lançados e já anunciados, como Starfield, Redfall, Ghostwire: Tokyo, The Elder Scrolls 6 e o game de Indiana Jones da Bethesda.

Além desses, games inéditos também foram mencionados. Entre eles, Doom Year Zero (2023), Dishonored 3 (2024), uma sequência para Ghostwire: Tokyo (2024), remasters de Fallout 3 (2024) e The Elder Scrolls 4: Oblivion (2022), e dois projetos: um de codinome Project Kestrel (2023), e o outro, Project Platinum (2023).

Xbox novo: depois de Doom Eternal a franquia aparentemente contará uma história anterior aos eventos do jogo em Doom Year Zero — Foto: Reprodução/Steam

É importante notar, no entanto, que estes planos foram pré-pandemia e muitos destes títulos podem ter sido atrasados ou mesmo cancelados. Asequência de Ghostwire: Tokyo, por exemplo, podem nem mesmo estar nos planos da Bethesda após a saída do criador da série, Shinji Mikami, do estúdio Tango Gameworks.

Compra da Nintendo e Valve

Entre os e-mails internos vazados, está um de 2020 enviado por Phil Spencer, chefe do Xbox. Nele, Spencer menciona o interesse da Microsoft em adquirir a Nintendo e a Valve. Segundo o executivo, a diretoria da Microsoft concordava em adquirir ambas as empresas se a oportunidade surgisse.

No e-mail, Phil ainda diz que a Nintendo seria o principal ativo a se adquirir no ramo de games e menciona que um ex-diretor da Microsoft tem adquirido ações da empresa. A Valve, dona da loja Steam, é mencionada ao lado da Nintendo como possibilidade de compra em duas ocasiões.

Troca de e-mails interna da Microsoft revela desejo da empresa de adquirir Nintendo e Valve a longo prazo — Foto: Divulgação/Nintendo

No entanto, o executivo também comenta que não recomenda uma tomada hostil da Nintendo (por compra da maioria das ações) e diz que a Microsoft está jogando a longo prazo, esperando oportunidades. Ele ainda disse que "a situação infelizmente (ou felizmente para a Nintendo) é que a Nintendo está sentada em uma grande pilha de dinheiro".

O e-mail também mencionava a intenção de comprar a Zenimax, o que de fato aconteceu em 2021, e a Warner Bros. Interactive Entertainment, que tem emplacado sucessos como Hogwarts Legacy e Mortal Kombat 1.

Novo geração do Xbox em 2028

Em um dos documentos vazados, datado de maio de 2022, é mencionado que a próxima geração de consoles Xbox já está em desenvolvimento, com a possibilidade de ser lançada no final de 2028. Apesar de poucos detalhes, é listado um processador ARM64 e uma placa de vídeo da AMD com ray tracing de próxima geração do DirectX. Ainda, são incluídos recursos de iluminação global dinâmica, super resolução com aprendizado de máquina e otimização de renderização de micropolígonos.

Supostamente, o novo console também teria jogos híbridos com a nuvem — ideia que foi muito alardeada pela empresa na época do Xbox One, com jogos como Crackdown 3. O sistema operacional é mencionado como leve para rodar em aparelhos baratos móveis, o que parece sugerir que usuários poderão fazer stream dos seus games em smartphones e outros dispositivos.

Próxima geração do Xbox poderá sair em 2028 segundo planos internos da Microsoft revelados — Foto: Divulgação/Xbox

Veja também: 5 jogos essenciais para Xbox que todo jogador deveria conhecer