Nubank não envia comprovante por WhatsApp? Entenda erro

Usuários do Nubank estão com dificuldade para enviar comprovantes de transferências bancárias via WhatsApp . O erro ocorre há algumas semanas, principalmente após a realização de Pix e celulares Android . A falha gerou até um aumento de buscas pelos termo "Nubank não envia comprovante" nos últimos 30 dias no Google Trends , ferramenta que monitora as buscas do Google. Procurada pelo TechTudo , a empresa já se posicionou a respeito, disse que está ciente do erro e prometeu restabelecer o funcionamento integral do recurso nos próximos dias (veja nota completa a seguir). Felizmente, o compartilhamento de comprovante por e-mail e outros apps não foi afetado. A seguir, veja mais detalhes sobre o problema e como enviar comprovante Nubank.

Nubank vem passando por problemas desde a última semana — Foto: Fernando Braga

Os problemas com o app do Nubank são registrados há algumas semanas e muitos usuários do Twitter postaram registros das mensagens de erro na rede social. Em nota, a empresa explicou que está trabalhando para um retorno do funcionamento total o mais rápido possível.

"O Nubank está ciente da indisponibilidade da função de compartilhamento de comprovantes via WhatsApp para alguns clientes, principalmente em dispositivos com sistema operacional Android. A empresa tem trabalhado para restabelecer o funcionamento integral do recurso, processo que já foi iniciado e tem previsão de conclusão nos próximos dias. Isso acontecerá via atualização do aplicativo (automaticamente, para quem habilitou essa opção, ou com nova versão ficando disponível na loja de apps). Lembramos que outras ferramentas de compartilhamento de comprovantes seguem disponíveis - como o e-mail, por exemplo."

É possível enviar comprovantes de transferência por e-mail e outros aplicativos — Foto: Fernando Braga

Se você é um dos usuários do Nu que está passando por esses problemas, saiba que, como a própria empresa comunicou, as outras formas de envio do comprovante de transferência não tiveram alterações. O e-mail é um jeito prático e eficaz de enviar; existe ainda a possibilidade de enviar por outras redes sociais, como Instagram, Facebook além do aplicativo de mensagens Telegram.

É possível recuperar um comprovante de transferência do Nubank mesmo depois de já ter fechado o app. Para isso, basta tocar em "Conta", na página inicial, e rolar a tela do Histórico até achar a transferência desejada. Ao acessá-la, veja a opção de "Enviar comprovante por email", onde você poderá seguir no seu endereço cadastrado. Para enviar por outra rede social, toque em "Ver comprovante". A partir deste ponto, basta tocar no símbolo de compartilhar no canto superior direito da tela e escolher o melhor aplicativo para mandar o documento.

Com informações de Nubank, NuCommunity e Google Trends.

