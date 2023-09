O que significa NPC? Entenda lives que dominaram o TikTok

Quem navega pelo TikTok provavelmente já foi surpreendido por transmissões ao vivo de pessoas vestidas como personagens de videogame, repetindo bordões e movimentos robóticos de acordo com a interação do público. O fenômeno é conhecido como live de NPC, sigla para non-playable character (personagem não jogável, em tradução literal), ou, em outras palavras, os "figurantes" que aparecem nos games. Conforme o público envia presentes ou dinheiro, simbolizados por diferentes desenhos que aparecem na tela, os streamers reagem com frases e gestos específicos. E, a partir daí, segue o ciclo onde o público paga para decidir o que o personagem vai fazer a seguir. As performances excêntricas, infantilizadas e, às vezes, fetichizadas, podem parecer sem sentido, mas se tornaram fonte de renda para criadores de conteúdo em todo o mundo.

Tiktokers mais bem sucedidos alegam que chegam a faturar entre R$ 30 mil e R$ 50 mil por dia com a performance, reagindo às doações de seus seguidores. Em resposta ao estranho fenômeno, streamers brasileiros, como Felca, Junior Caldeirão e Prizza, vêm fazendo paródias dos NPCs, debochando do conteúdo (e faturando com a brincadeira). Confira, a seguir, o que são as lives NPC e como esse fenômeno ganhou força na internet.

Tiktokers como Karen Arara, Nana e Ca Martins monetizam suas lives no estilo NPC — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

O que é NPC?



Os chamados "personagens não jogáveis" são aqueles que aparecem nos videogames, mas não podem ser controlados por quem está jogando. Como figurantes, fazem parte da história e do cenário, podendo até mesmo interagir com o protagonista, mas são pré-programados e, portanto, limitados em suas ações e falas. Um exemplo muito conhecido são os coadjuvantes do videogame “Grand Theft Auto” (GTA), que ficaram famosos e ganharam seus próprios memes, graças aos seus trejeitos e movimentos robóticos.

Personagens de GTA se tornaram memes por causa dos trejeitos robóticos — Foto: Reprodução/Google Play Store

Agora, o estilo robótico, as frases feitas e os movimentos repetitivos estão sendo reproduzidos por TikTokers em transmissão ao vivo. As lives fazem referência prática do cosplay – quando fãs se vestem como seus personagens favoritos de filmes, livros, desenhos e programas de TV. A diferença está na limitação do script, já que os titokers de NPC imitam sempre as mesmas frases e movimentos.

Ganhar dinheiro com live NPC

Considerada uma das pioneiras nas lives de NPC, a canadense Fedha Sinon, conhecida como PinkyDoll, já se tornou uma celebridade na web. Tudo começou no início de 2023, quando a jovem de 27 anos, que já trabalhou como stripper e foi dona de uma empresa de limpeza, decidiu fazer lives no TikTok para ganhar dinheiro. Atualmente, PinkyDoll reúne milhares de pessoas em suas transmissões. Entre elas, o produtor e rapper Timbaland, que chegou a compartilhar um vídeo no qual a streamer saía do personagem ao identificá-lo no público. Seja repetindo seu bordão "sorvete tão bom" ou simulando a degustação de um milho, Sinon chega a faturar entre US$ 2 mil e US$ 3 mil por transmissão no TikTok (cerca de R$ 10 mil a R$ 15 mil na cotação atual).

PinkyDoll foi uma das pioneiras entre lives de NPC — Foto: Reprodução/TikTok

A tendência também tem se espalhado aqui no Brasil, graças a streamers como Kine Chan, responsável pelos memes "Jefferson Caminhões" e "Ara, Ara, Chico Linguiça", repetidos durante uma das lives que fez para seus seguidores do TikTok. A influenciadora mineira, de 21 anos, já chegou a receber um Pix de R$ 20 mil de um usuário que a pediu em casamento ao vivo. Atualmente, Kine têm sua própria marca e comercializa produtos pitorescos, como velas aromáticas com cheiro de sua vagina e bonecas com textura de pele humana com as proporções do seu próprio corpo.

Outros nomes ganharam destaque no TikTok recentemente, como Karen Arara, Nana e Ca Martins. Vestidas como personagens de animes ou com orelhas de coelho, as jovens também fazem transmissões recorrentes, reagindo como as mesmas frases e movimentos a cada presente recebido. As palavras "obrigada pela rosa!", por exemplo, são repetidas diversas vezes, sempre que um desenho da flor aparece na tela, indicando a contribuição de algum fã.

Entre memes e piadas na live NPC

Apesar dos ganhos surpreendentes obtidos em suas lives, "os NPC da vida real" não são unanimidade entre os usuários. Críticas às performances excêntricas, à qualidade do conteúdo e aos pagantes são recorrentes nas redes sociais. A polêmica ganhou ainda mais repercussão este mês, quando o youtuber brasileiro Felca fez um vídeo criticando o estilo de conteúdo e passou a fazer paródias desses influenciadores em lives que também se tornaram bastante rentáveis. Outros criadores de conteúdo, como Junior Caldeirão e Prizza, foram pelo mesmo caminho, imitando os trejeitos de NPC em suas próprias versões debochadas.

Lives do Felca fazem paródia lucrativa dos streamers de NPC — Foto: Reprodução/YouTube

A reação negativa a essas críticas já é perceptível em diversos vídeos de streamers de NPC, como Nana e Karen Arara, que já incluiu o bordão "eu sou melhor que o Felca" em seus vídeos. As criadoras desse tipo de conteúdo reclamam da desqualificação do seu trabalho e também da concorrência que acabou se criando. Entre curiosos, haters e influenciadores que estão surfando na onda do NPC, ainda é cedo para saber se a moda veio para ficar ou se o conteúdo polêmico e caricato vai perder o fôlego – e a rentabilidade – em breve.



Com informações de BBC e The New York Times.

