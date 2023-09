One Piece é renovada para 2ª temporada na Netflix; veja o que esperar

A série One Piece foi renovada pela Netflix para uma 2ª temporada nesta quinta-feira (14). Ainda não há data de estreia definida e os roteiros ainda serão trabalhados. O anúncio foi publicado nas redes sociais da Netflix com um vídeo narrado pelo próprio Eiichiro Oda, criador e ilustrador do mangá original, no qual o show se baseia.

Oda utiliza um Den Den Mushi, uma espécie de “telefone lesma”, que também aparece nas aventuras animadas e em live-action. Ele aproveita para agradecer aos fãs e revelar um pouco do que podemos esperar: a introdução do personagem Tony Tony Chopper.

Netflix renova live action de One Piece para segunda temporada — Foto: Divulgação/Netflix

“Passei muito tempo trabalhando nisso com a Netflix e a Tomorrow Studios. Parece que pessoas ao redor do mundo estão gostando da série, o que faz com que o trabalho árduo da equipe de produção realmente tenha valido a pena”, diz Eiichiro Oda em seu vídeo. “As aventuras de Iñaki e dos Chapéus de Palha continuarão! Ainda vai demorar um pouco para preparar tudo, então sejam pacientes”, complementou o criador.

Oda ainda finaliza com a frase que prepara o terreno: “De agora em diante, parece que os Chapéus de Palha precisarão de um ótimo médico… Veremos!”. Após a frase, o autor cria um rápido desenho de Chopper, que é uma rena com poderes especiais e também funciona como médico do bando pirata de Monkey D. Luffy, tanto no anime, quanto no mangá.

A primeira temporada alcançou um enorme sucesso desde sua estreia. Na primeira semana, One Piece conquistou o primeiro lugar no Top 10 de séries da plataforma em 84 países, incluindo o Brasil, superando a marca de Stranger Things e Wandinha, que alcançaram em 83 nações. Além disso, o programa atraiu 18 milhões de espectadores em sua primeira semana.

Além de Chopper, a segunda temporada de One Piece deve trazer outros personagens, como o vilão Smoker, que aparece na cena pós-créditos do primeiro ano. Este é um oficial da marinha que dá trabalho para Monkey D. Luffy e seu bando dos Chapéus de Palha na cidade de Loguetown. A saga conhecida como “Alabasta” deve ser o grande foco.

Com oito episódio, a temporada original de One Piece é focada em Monkey D. Luffy (Iñaki Godoy), que sonha em ser o Rei dos Piratas e encontrar o tesouro perdido. Para isso ele se junta a um grupo pouco comum, incluindo o espadachim Zoro (Mackenyu), a cartógrafa Nami (Emily Rudd), o cozinheiro Sanji (Taz Skylar) e o guerreiro Usopp (Jacob Romero). Eles encaram ameaças para entrar na rota conhecida como Grand Line e ir atrás do One Piece antes que outros bandos de piratas os alcancem.

Com informações de Screenrant e CBR

