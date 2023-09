One Piece quebra recorde de Stranger Things e Wandinha em sua estreia

A série One Piece estreou na Netflix na última quinta-feira (31) e já bateu recordes consagrados na plataforma. O live-action conquistou o primeiro lugar no Top 10 de 84 países, segundo dados do portal medidor de audiência FlixPatrol. Tal marca é superior às veteranas Wandinha e a quarta temporada de Stranger Things , que anteriormente conquistaram o topo em 83 países no fim de semana de suas estreias.

A produção inspirada no mangá/anime de Eiichiro Oda é o investimento em live-action de animes mais bem sucedido da Netflix. Vale lembrar que a plataforma já havia tentado emplacar o filme Death Note e a série Cowboy Bebop, mas ambos fracassaram. Diferente de seus antecessores, a série One Piece conquistou aprovação de 83% da crítica no Rotten Tomatoes (com Certificado Fresco).

One Piece quebra recorde de Wandinha e Stranger Things no final de semana de sua estreia — Foto: Divulgação/Netflix

O show é estrelado por Iñaki Godoy (Imperfeitos), Emily Rudd (Rua do Medo: 1994 - Parte 1), Mackenyu Arata (Beijo da Morte), Taz Skylar (O Chef) e Jacob Romero Gibson (Greenleaf). No enredo, o jovem Monkey D. Luffy (Godoy) nutre o sonho de ser o novo rei dos piratas. Ele monta uma equipe de tripulantes com habilidades especiais e sonhos distintos. Como a jornada não será fácil, os Chapéus de Palha (o nome da equipe) deverão enfrentar uma série de inimigos em cada uma das aventuras.

A dupla Steven Maeda (Lost) e Matt Owens (Agentes da S.H.I.E.L.D.) são os showrunners do seriado; já no time dos produtores executivos está presente o criador Eiichiro Oda. A primeira temporada estreou com oito episódios, adaptando a saga East Blue dos mangás. Mesmo com o alto sucesso da série, a Netflix ainda não confirmou a produção de uma segunda temporada.

Confira o trailer oficial de One Piece:

