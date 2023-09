Party Animals, Payday 3 e mais chegam ao Xbox Game Pass nos próximos dias

Party Animals é um jogo de luta no mesmo estilo de Gang Beasts . Os jogadores escolhem entre um elenco diversificado de animais fofinhos para se enfrentar até o último oponente permanecer em pé em diversos cenários diferentes. A experiência tem o foco voltado para o multiplayer e conta com três modos, incluindo competição entre equipes de até quatro integrantes. Por conta disso, o game se destaca por uma competição frenética entre amigos - e que promete proporcionar muitas risadas.

The Lamplighters League é um RPG do estúdio Harebrained Schemes que se passa em uma versão alternativa dos anos 1930, onde uma equipe de vigaristas têm a missão de combater um culto tirânico chamado Banished Court, que ameaça o mundo. Cada missão inclui uma fase de exploração em tempo real, permitindo a coleta de itens e a eliminação furtiva de inimigos, seguida por combate estratégico em turnos.

Saindo do catálogo do Xbox Game Pass

Alguns jogos irão deixar o Xbox Game Pass no dia 30 de setembro, mas assinantes podem adquiri-los com descontos de até 20% caso desejem adicioná-los em suas bibliotecas permanentemente. A lista inclui Last Call BBS, um simulador de computador retrô que traz um compilado de oito jogos de puzzles, e Outriders, RPG de ação em terceira pessoa situado no ano de 2159.