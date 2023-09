Patch notes de CS2: veja novidades do novo Counter-Strike desde o beta

O Counter-Strike 2 (CS2) foi lançado nesta quarta-feira (27). O substituto de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) chegou após meses de beta para que todos os fãs do FPS da Valve possam aproveitar da evolução da franquia para o motor gráfico Source 2. Junto do lançamento, a desenvolvedora também publicou os patch notes para a chegada do CS2. Com os feedbacks dos participantes da fase beta do game, muitas mudanças ocorreram para que o título fosse entregue sem bugs e pequenos erros identificados anteriormente. Confira um resumo a seguir.

Veja algumas das mudanças na atualização de lançamento do Counter-Strike 2 — Foto: Divulgação/Valve

👉 Como instalar o game Counter-Strike? Descubra no Fórum do TechTudo

Atualizações da gameplay

Em comparação com os últimos momentos da fase beta do Counter-Strike 2, o principal destaque está na chegada da primeira temporada do Premier. Esse modo colocará os jogadores para conquistarem pontos através de vitórias nas partidas competitivas, subirem nas diferentes tabelas de classificação e se tornarem os melhores em cada mapa do CS2. Esse sistema também é chamado de CS Rating, que mudará bastante a forma como os jogadores veem o competitivo no jogo. Antes de encarar duelos no Premier ou em outros modos de jogo, novos jogadores encontrarão um modo treino na primeira jogatina para que eles já fiquem familiarizados com o FPS.

Além dos modos de jogo, a Valve também fez algumas correções em mapas como Nuke, Vertigo e Inferno, nos problemas de colisão entre jogadores, na consistência na penetração da bala, no reflexo dos jogadores deixando de aparecer na 'smoke', entre outros bugs menores que foram resolvidos. A mudança mais curiosa fica por conta das galinhas que agora podem cair da Vertigo.

Modo Premier é um dos grandes destaques de Counter-Strike 2 — Foto: Divulgação/Valve

Sons e animações

Os sons do CS2 tiveram pequenas alterações para a atualização desta quarta-feira (27). Entre elas, podemos destacar a correção do bug que impedia o plant da C4 ser ouvido em certas áreas, um erro que fazia os sons dos passos em determinadas superfícies serem ouvidos incorretamente e um problema que impedia os jogadores de escutarem um headshot através da 'smoke'. Ao mesmo tempo, foram adicionadas novidades, como novas opções para customizar o áudio, e muitos ajustes de mixagem, que devem ser notados de cara pelos participantes da fase beta.

As animações também ganharam um polimento para a chegada oficial do CS2. Para começar, a animação do salto foi ajustada, principalmente se o jogador pula diversas vezes sem parar. A inspeção das armas, um curioso problema que fazia o jogador deslizar quando carregava armas lentas e um pequeno erro na animação no momento do plant da C4 também ganharam a atenção da Valve.

Os sons no Counter-Strike 2 continuam sendo um ponto de muita atenção por parte da Valve — Foto: Divulgação/Counter-Strike.net

Outras atualizações de destaque

Nas notas de atualização, a Valve fez questão de destacar detalhes relacionados ao matchmaking. Para começar, se um jogador é pego trapaceando em uma partida e banido, todos aqueles que estavam associados a ele na partida serão punidos com perda de pontos no modo competitivo. Outro detalhe importante é que os jogadores que já contam com um bom CS Rating nas partidas competitivas não poderão formar grupos com amigos que ainda não possuem uma classificação já estabelecida nos rankings.

Uma série de conteúdos menores também apareceram na atualização. Por exemplo, jogadores que jogaram CS:GO por mais de uma semana ganharão uma moeda comemorativa e um kit de música. As armas também se tornaram mais bonitas com a atualização, assim como pequenos detalhes dos modelos dos personagens do jogo. Novas opções nos menus e interações com seus itens no inventários são outras novidades na atualização de lançamento.

A Valve mostrou ter prestado bastante atenção no feedback dos jogadores e tentou entregar no lançamento aquilo que os jogadores esperavam de CS2 — Foto: Divulgação/Valve