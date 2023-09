PayDay 3: história, gameplay e requisitos do simulador de assaltos

PayDay 3, publicado pela Deep Silver , é a sequência do popular simulador de assalto desenvolvido pela Overkill Software e Starbreeze Studios AB . O jogo de tiro FPS, que traz multiplayer cooperativo para até quatro pessoas, retorna com a gangue PayDay e apresenta várias novidades. Entre elas, roubos inéditos e mais opções de abordagens furtivas.

PayDay 3, que tem lançamento marcado para 21 de setembro, é um simulador de assalto com multiplayer cooperativo para até 4 pessoas; veja detalhes de enredo, gameplay e requisitos — Foto: Reprodução/Steam

👉 Qual jogo marcou sua entrada no universo dos games? Opine no Fórum do TechTudo

História de PayDay 3

Após os eventos de PayDay 2, a gangue PayDay conseguiu se aposentar com mais dinheiro do que precisava e foi embora de Washington D.C., deixando a vida de crimes para trás. No entanto, algum tempo depois, em Nova York, todos os membros são visados por uma nova ameaça desconhecida.

As contas do banco dos membros da gangue, que armazenam todos os recursos dos roubos anteriores, são congeladas. Assim, eles precisam voltar ao mundo do crime para levantar fundos, que usarão para encontrar e combater o inimigo que os espreita.

A gangue está de volta em PayDay 3 e precisa descobrir quem está atrás deles ao levantar fundos em assaltos por Nova York — Foto: Reprodução/Steam

Os personagens principais incluem a gangue original, com Chains, Wolf, Hoxton e Dallas, além da habilidosa hacker Joy, de PayDay 2, e a nova personagem Pearl, especialista em infiltração. Os esforços da gangue são coordenados pela intermediária Shade, pessoa de confiança de Bain e que cumpriu o mesmo papel em jogos anteriores. É ela quem direciona a investigação, estabelece contatos do submundo e indica trabalhos lucrativos.

Gameplay

PayDay 3 é projetado para multiplayer online com 4 pessoas, sejam amigos ou usuários aleatórios, coordenando suas ações e auxiliando membros do grupo. No entanto, também é possível jogar sozinho com bots, que não ajudam muito.

Ao longo da jogatina, usuários precisam realizar diversos tipos de assalto, desde bancos e joalherias até alvos mais específicos. Inclusive, é possível escolher entre tentar uma abordagem furtiva ou já entrar com armas em mãos.

PayDay 3 é jogado em primeira pessoa com etapas furtivas e de ação através de assaltos progressivamente mais complexos — Foto: Reprodução/Steam

Na fase furtiva, é possível se infiltrar em locais, desligar a energia e sistemas de segurança, roubar chaves de acesso e mais. É importante estar sempre atento para não ser visto por câmeras de segurança ou guardas, que podem ser enganados com objetos para distração. Quanto mais descuidos ocorrerem, mais os guardas ficarão desconfiados e procurarão pela gangue.

Caso algo dê errado ou os jogadores decidam sacar suas armas, o game ganha uma nova camada de tensão. É possível render e nocautear guardas e imobilizar reféns ou atirar neles, apesar de não ser algo vantajoso. Reféns podem ser usados como moedas de troca com a polícia na fase de negociação para obter recursos ou ganhar mais tempo antes que eles invadam.

Em PayDay 3 vergonha é roubar e não poder carregar, então lembre-se de garantir seu lucro durante a fuga — Foto: Reprodução/Steam

Se a polícia começar a invadir, várias ondas de inimigos precisarão ser enfrentadas, e serão progressivamente mais difíceis. Os ataques começam com policiais comuns, seguidos pela SWAT e inimigos especiais como o Cloaker, que pode imobilizar um jogador rapidamente, e o Bulldozer, que têm muita resistência e armamento pesado.

Na parte final do assalto, jogadores precisam recolher todo o dinheiro que puderem e escapar com ele. Vários fatores podem afetar seus ganhos, como o elemento furtivo e vítimas pelo caminho. De qualquer forma, quanto mais assaltos realizar e mais dinheiro obter, o usuário poderá desbloquear habilidades, armas, melhorias e modificações — o que vai deixar as próximas tentativas melhores.

Requisitos mínimos

PayDay 3 - Requisitos mínimos Requisitos mínimos Configuração recomendada Sistema operacional: Windows 10 (64 Bits) Windows 10 (64 Bits) Processador: Intel Core i5-9400F Intel Core i7-9700K Memória RAM: 16 GB 16 GB Placa de vídeo: Geforce GTX 1650 4GB Geforce GTX 1080 8GB Rede: Conexão de internet banda larga Conexão de internet banda larga Armazenamento: 65 GB de espaço disponível 65 GB de espaço disponível

Veja também: 4 jogos com finais impactantes que surpreenderam os jogadores