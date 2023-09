PC do Ronaldo Fenômeno: conheça o novo computador do ex-jogador

O novo PC do Ronaldo Fenômeno foi um presente do filho Ronald para o pai. Em parceria com o canal Machine Makers/Labz no YouTube e com a fabricante Gigabyte , o filho do ex-jogador projetou uma máquina única e completamente customizada com diversas funcionalidades exclusivas e um visual de tirar o fôlego. Além de um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos e ídolo mundial, o R9 é um assíduo jogador de games de PC, tendo inclusive um canal na Twitch onde realiza transmissões de jogatinas de jogos como Call of Duty: Warzone .

Na realidade, a máquina em questão acaba sendo uma espécie de "dois em um", uma vez que um mesmo gabinete abriga dois setups, sendo um PC para gerenciar as streams e um segundo para executar os games. Em um projeto completamente personalizado, o PC do Fenômeno conta ainda com detalhes visuais impressionantes como telas 4K na parte frontal do gabinete que permitem diversas interações e apresentam alguns dos feitos da lenda dos gramados em clubes nos quais passou como Cruzeiro, PSV, Real Madrid C.F. , Corinthians e, claro, a seleção brasileira.

Novo computador do craque e lenda dos gramados Ronaldo Fenômeno. — Foto: Reprodução/Youtube/Labz

Configuração dos computadores

Como mencionado, o PC “dois em um” conta com dois setups distintos. O primeiro setup traz placa-mãe B760 Gaming X, processador Intel Core i7 13700K, placa de vídeo RTX 4060 Ti Eagle, 128 GB de memória RAM com tecnologia DDR4, além de fonte de alimentação P750GM e armazenamento em SSD M.2 com capacidade de 1TB; sendo esta a configuração para realizar o gerenciamento do software para as lives.

Já o PC para reprodução dos jogos conta com uma placa-mãe Z790 Aorus Master, processador Intel Core i9 13900K, placa de vídeo RTX 4090, 128 GB de memória RAM, fonte de alimentação de 1.200 W e armazenamento em SSD NVMe PCIe Gen4 de 2 TB; o que deve ser capaz de encarar qualquer jogo moderno nas configurações gráficas mais altas.

Desempenho

De acordo com os testes realizados pelos desenvolvedores do projeto, o PC é capaz de reproduzir os jogos atuais com uma média de quadros de cerca de 200 FPS, o que, claro, visa a proporcionar fluidez e responsividade para jogos competitivos, que são alguns dos focos do canal do Fenômeno na Twitch.

A ideia de oferecer em um único gabinete duas configurações também é um ponto que visa a otimizar o desempenho do equipamento, uma vez que enquanto um sistema fica encarregado de gerenciar apenas as aplicações para transmissão, com softwares como OBS Studio , tela de chat e controles da transmissão, o outro setup fica livre apenas para reproduzir os jogos.

Além de contar com processadores das linhas mais recentes da Intel, tendo em ambas as configurações unidades com suporte a overclock, o PC traz ainda um sistema de arrefecimento líquido personalizado que, além de permitir que, segundo as informações fornecidas, o processador opere em cerca de 50 a 60º C, deixa o visual do PC ainda mais atraente.

Visual

Falando em visual, o design da máquina do Fenômeno chama a atençã. O projeto contou com um gabinete importado do Chile que utiliza um material que reage ao calor, de modo que, quando a temperatura sobe, a cor do gabinete muda deixando um visual dourado.

Além disso, na parte frontal do gabinete foram instalados displays de alta resolução que, além de apresentar informações sobre o funcionamento dos computadores, também oferece perfis personalizáveis que apresentam dados da carreira do Ronaldo com dados como gols pelas equipes que passou e informações de jogos do Cruzeiro e Valladolid, clubes administrados atualmente pelo Fenômeno.

Parte interna do novo PC de Ronaldo Fenômeno. — Foto: Reprodução/Youtube/Labz

Custo

Como você deve imaginar, o custo para montagem de um equipamento similar é bem alto, e fica ainda mais difícil considerar um valor real, uma vez que alguns dos itens como gabinete e mesmo a tela frontal do projeto são completamente personalizados e exclusivos.

Porém, é possível ter uma estimativa do que você precisa para ter um PC com desempenho similar, ainda assim sem considerar a solução térmica, que também é um item que no setup do PC do eterno R9, é completamente personalizado.

O PC para jogos, que conta com um processador de ponta da Intel, 128 GB de RAM em quatro módulos, 2 TB de SSD, fonte de alimentação de 1.200 W e placa-mãe Z790, tem um custo estimado de cerca de R$ 27.006 no mercado brasileiro.

Já o setup para as streams, que é um pouco mais “modesto”, traz um processador Intel Core i7 da linha K (desbloqueado), placa de vídeo RTX 4060 Ti da Nvidia, o mesmo volume de RAM, placa-mãe com chipset B760 e armazenamento em SSD de 1TB. O custo estimado para uma configuração similar no Brasil seria de cerca de R$ 10.592; lembrando que para ambos os setups não estamos considerando gabinete e solução térmica.