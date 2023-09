PC gamer: como encontrar equilíbrio entre desempenho e custo em 2023

Escolher um PC gamer pronto ou montar uma máquina personalizada demanda atenção com as partes para que o todo atenda às suas necessidades. Ou seja, para que ele rode liso os jogos que você gostaria de explorar ou tenha velocidade para os títulos competitivos. Mas como equilibrar essa equação do alto desempenho, custo e necessidade em 2023? A Americanas tem algumas dicas.

Qual é o melhor PC gamer?

Um bom computador de mesa para jogadores precisa de um processador eficiente e de geração recente, boas quantidades de memória RAM e de armazenamento em SSD, uma placa de vídeo também de geração recente e de alta velocidade e um bom sistema de resfriamento, que pode ser com ventiladores ou com sistema de água - os chamados "water coolers".

E quanto mais o consumidor puder investir ao comprar ou montar seu PC gamer, terá mais tempo de uso até que seja preciso fazer upgrades.

Um computador de especificações medianas, no perfil custo-benefício, consegue atender o usuário em tarefas básicas, estudo e até em uma rotina multitarefa leve, como trabalhar com algumas abas no navegador e aplicativos abertos ao mesmo tempo.

Máquinas desse perfil também conseguem rodar títulos como Valorant, FreeFire, Minecraft, Roblox e League of Legends, entre outros, mesmo que as especificações gráficas fiquem perto do mínimo.

Para uma rotina mais pesada, trabalhos gráficos e com vídeo, e também para títulos competitivos com as especificações em níveis mais altos ou single-player mais exigentes, de perfil AAA, é preciso gastar mais e focar em processador e placa de vídeo de maior performance, assim como mais memória RAM.

O usuário gamer também vai precisar investir em um mouse com boa resposta, um teclado mecânico, que costuma ser a preferência dos jogadores, e um monitor de alta resolução e taxa de atualização acima dos 60 Hz.

Qual é o processador ideal para games?

Games menos exigentes graficamente e competitivos mais simples conseguem rodar bem em uma máquina com processadores Intel Core i3, Core i5, AMD Ryzen 3 ou Ryzen 5, com preferência para as gerações mais recentes.

São chips que também oferecem poder de processamento para uma rotina multitarefa, para quem trabalha com texto, e-mails, alguns arquivos mais pesados, planilhas e apresentações.

Já quem pretende jogar títulos AAA com ray tracing e alta exigência gráfica precisa investir em processadores como Intel Core i7 e Core i9, AMD Ryzen 7 e Ryzen 9, da geração mais atual possível. Esses PCs vão atender quem trabalha com programas e aplicativos pesados, criação, artes gráficas, foto e vídeo.

Existem muitas séries e modelos de processadores. Mas é essencial entender o básico, para depois pesquisar sobre velocidade e compatibilidade com placa-mãe, placa de vídeo, memória e SSD.

A preferência sempre deve ser por processadores das gerações mais atuais, que contam com múltiplos núcleos, algo que os sistemas e aplicativos tiram proveito para aumentar a performance.

A Intel lançou em 2022 a 13ª geração da linha Core, enquanto os mais recentes da AMD são da série 7000. Chips de gerações atuais devem entregar o máximo em desempenho, enquanto máquinas com processadores das linhas anteriores (Intel Core de 12ª, 11ª e 10ª geração, AMD Ryzen das séries 5000 e 6000) devem ter preços mais interessantes.

Outras configurações para PC gamer

Quanto mais memória RAM, mais fluido será o uso, com menos travamentos na alternância entre tarefas. Equipamentos gamers e de maior performance precisam de 8 GB ou 16 GB de RAM, de preferência, com opção para expansão.

Atenção também ao tipo de memória RAM: DDR4 é a quarta geração e a mais comum, mas processadores mais modernos funcionam com DDR5, com um acréscimo muito interessante na velocidade e no desempenho.

Falando do armazenamento, a melhor opção é o SSD, com formato mais moderno, mais ágil e com menor gasto de energia do que os hard disk drives, ou disco rígido.

A escolha da placa de vídeo precisa levar em conta a compatibilidade com o restante dos componentes, o seu uso desejado e o custo, já que é uma das peças mais caras em um PC gamer. Existem opções Intel, AMD e NVidia via companhias originais ou diferentes fabricantes, com grande variedade de preços e performance.

Você deve checar o número de núcleos, de clocks e da memória das placas de vídeo. É melhor usar a mesma linha de corte e procurar por GPUs mais atuais, dentro do valor que deseja gastar. Por exemplo, apenas placas mais novas conseguem executar ray tracing em games para um resultado mais rico e realista.

A escolha da GPU também vai definir sua necessidade de monitor. Em geral, monitores para gamers possuem resolução e taxa de quadros mais altas e um tempo de resposta menor entre comando e tela, na comparação com modelos convencionais ou de uso profissional.

Você encontra boas opções entre 20 e 29 polegadas, em formato convencional retangular, ou displays ultrawide e telas curvas, que costumam ter preços mais altos, mas promovem maior sensação de imersão.

Hoje, um monitor Full HD é a melhor opção, pensando em custo-benefício. Já as telas 2K ou Quad HD de formato wide exibem imagens com resolução de 2560x1440 pixels, enquanto que telas 4K ou Ultra HD têm resolução 3840x2160 pixels.

A taxa de atualização ou de quadros é a frequência na qual o monitor atualiza as informações exibidas. O consumidor encontra bons monitores com 60, 144, 240, 280 e até 360 Hz. Para que o display alcance essa frequência, é preciso que sua placa de vídeo envie esse número de quadros por segundo para o monitor.