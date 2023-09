Philips Hue lança sua primeira câmera de segurança inteligente; confira

Enquanto o modelo básico será vendido lá fora nas cores branco ou preto por US$ 199,99, ou algo em torno de R$ 985,95 pela cotação atual do dólar sem impostos, a versão com luz fixada poderá ser encontrada apenas na cor preta e terá o preço sugerido de US$ 349,99 (R$ 1.725,45).

Câmera de segurança da Philips Hue Secure pode ter luz própria — Foto: Divulgação/Philips

Além dos recursos e do preço, também há uma diferença na data de lançamento. A primeira pode chegar às lojas dos Estados Unidos e da Europa entre setembro e novembro de 2023, mas, o segundo modelo deverá ser lançado oficialmente apenas no primeiro trimestre de 2024. Ainda não há previsão de lançamento no Brasil.

De acordo com o site 9to5Mac, ambos os modelos possuem resolução Full HD (1080p), microfones integrados, para captação de áudio de forma bidirecional, e suporte para visão noturna. As duas câmeras Philips Hue Secure têm detecção de movimento e suporte para criptografia de ponta a ponta, o que tende a impedir que as imagens sejam interceptadas por pessoas externas.

Para usar as câmeras de segurança, não basta comprar o equipamento e seus diversos acessórios. Também será necessário fazer um plano de assinatura, que pode ser básico, por US$ 3,99 por mês para cada câmera instalada, ou "Plus", por US$ 9,99 por mês para cada unidade. A diferença entre eles é que a primeira assinatura oferece até 30 dias de histórico de vídeo, enquanto a segunda fornece suporte para até 60 dias.

Série Philips Hue Secure também terá sensor de contato — Foto: Divulgação/Philips

Ainda dentro do selo Philips Hue Secure, a fabricante anunciou um sensor de contato inteligente para ser instalado em portas, janelas e até armários que contenham objetos sensíveis. Segundo a matéria original, o usuário poderá receber um alerta por meio do app Philips Hue sempre que o sensor for aberto ou fechado.

O preço do gadget é de US$ 39,99 (R$ 197,15 na conversão direta) no pacote com apenas uma unidade e US$ 69,99 (R$ 345,05), com duas. O produto deve chegar às lojas dos Estados Unidos e da Europa também entre setembro e novembro deste ano, nas cores branco ou preto.

Durante a sua apresentação na IFA 2023, a Philips ainda lançou três novas lâmpadas inteligentes para a linha Philips Hue. Uma em formato de trilha, outra central, para ser usada em ilhas, mesas ou bancadas e, ainda, um bulbo duplo para compor e iluminar os ambientes, oferecendo mais estilo do que os modelos padrões da marca.

