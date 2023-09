Pinterest lança tecnologia com IA para mostrar corpos mais diversos na rede social

📝 Como pinar no Pinterest? Veja no Fórum do TechTudo

Com a atualização, se um usuário quiser inspiração de looks para um encontro romântico, os resultados da pesquisa vão mostrar vários tipos de corpos e tons de pele. Não apenas modelos brancos, magros, loiros e com cabelo liso. Ao invés de ter que o usuários ter que pesquisar por "inspiração para moda outono plus size", a busca deve mostrar mais corpos com essa silhueta automaticamente entre as 5 bilhões de imagens presentes na plataforma.