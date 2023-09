Pix fora do ar hoje? Usuários de Nubank, Pagbank, Caixa e outros bancos reclamam de instabilidade

O Pix está fora do ar em diversos aplicativos de bancos digitais nesta segunda-feira (25). Há relatos de problemas em plataformas como Nubank , PagBank , Caixa Econômica Federal , Itaú, Bradesco , Santander, entre outros. O Downdetector , site que verifica o funcionamento de serviços online, registrou que falha em diversos começou no início da tarde, todas por volta de 12h. e atingiu um pico de notificações pouco antes de 14h. Em alguns casos, o erro afeta apenas transações entre bancos, mas funciona entre clientes da mesma instituição bancária. A seguir, veja mais detalhes do problema.

Pix apresenta falha no app de diversos bancos nesta segunda-feira (25) — Foto: Reprodução/Alexandre Tavares Silva/Shutterstock

📝 Qual o melhor banco digital para abertura de conta jurídica? Comente no Fórum do TechTudo

No Google Trends, plataforma que monitora as buscas no Google, termos como " problema no pix", "Nubank Pix fora do ar", "pix fora do ar", "problema no pix da Caixa", tiveram aumento repentino na última hora. O TechTudo entrou em contato com o Banco Central questionando o que pode ter causado a falha. O conteúdo será atualizado assim que houver posicionamento.

Nos testes realizados pelo TechTudo no aplicativo do Nubank para iPhone (iOS), por exemplo, a mensagem de erro do pix é a seguinte: "Essa transferência pode demorar mais que o esperado para ser realizada. O Pix está oscilando um pouco no momento".

Já no Itaú, o aviso é: "Prezado cliente, estamos com instabilidade no PIx para outros Bancos. Suas transferências para contas do Itaú continuam funcionando normalmente".

Em nota, o Itaú informou que "identificou uma instabilidade no serviço de transferências via Pix no final da manhã", mas ressaltou que "o processo já foi restabelecido e normalizado para todos os clientes " e "pede desculpas a seus clientes por qualquer inconveniente".

Confira relatos de usuários sobre o problema no pix:

Veja ainda: Tudo sobre bancos digitais