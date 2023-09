Preço do iPhone 14 cai no Brasil após lançamento do iPhone 15; veja valores

As outras variantes, o iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, como é de praxe, não podem mais ser adquiridos pela loja da Apple. Porém, ainda é possível encontrá-los no mercado varejista brasileiro, por valores que variam entre R$ 6.999 e R$ 7.998. A seguir, confira os detalhes sobre a queda de preço nas diferentes versões do iPhone 14.

Preço do iPhone 14 cai após lançamento do iPhone 15; confira os preços — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

📝 Como ativar 5G no iPhone? Veja no Fórum TechTudo

Outro celular da Apple que teve seu preço reduzido com o lançamento do novo iPhone 14 foi o iPhone 13, que agora pode ser encontrado por a partir de R$ 5.499. Na tabela abaixo, confira o antes e depois dos preços do iPhone 14 praticados pela Apple no mercado brasileiro.

Preço do iPhone no Brasil Armazenamento Preço antigo (07/10/2022) Preço novo (12/09/2023) iPhone 14 128 GB R$ 7.599 R$ 5.999 iPhone 14 Plus 128 GB R$ 8.599 R$ 6.499 iPhone 14 Pro 128 GB R$ 9.499 Descontinuado iPhone 14 Pro Max 128 GB R$ 10.499 Descontinuado

Vale ressaltar que, geralmente, o anúncio de uma nova geração de celulares da Apple costuma mexer nos valores cobrados pela geração passada – às vezes para menos, mas às vezes para mais. Cabe lembrar que a loja online da empresa funciona como uma espécie de “teto” do preço praticado no mercado brasileiro. Tornou-se bem comum encontrar descontos em outras lojas – inclusive marcas parceiras da Apple – e condições especiais mediante troca de pontos, entrega do aparelho antigo ou contratação em algum programa com pagamento por prazo prolongado.

Lançamento do iPhone 15: veja primeiras imagens do evento da Apple em 2023 1 de 16

iPhone 15 cores — Foto: Reprodução/Apple 2 de 16

iPhone 15 Pro: conheça as cores do novo celular — Foto: Reprodução/Apple Pular X de 16

Publicidade 16 fotos 3 de 16

iPhone 15 e fone com entrada USB-C — Foto: Reprodução/Apple 4 de 16

Apple Watch 9 é o primeiro aparelho apresentado no evento desta terça (12)— Foto: Reprodução/Apple Pular X de 16

Publicidade 5 de 16

Apple Watch Series 9 é novo relógio inteligente da marca da maçã — Foto: Reprodução/Apple 6 de 16

Apple Watch 9 cores — Foto: Reprodução/Apple Pular X de 16

Publicidade 7 de 16

Apple Watch 9 atendendo ligação com toque de dedos — Foto: Reprodução/Apple 8 de 16

Apple Watch 9: veja resumo das novidades do relógio inteligente — Foto: Reprodução/Apple Pular X de 16

Publicidade 9 de 16

iPhone 15: veja detalhes da câmera do novo celular — Foto: Reprodução/Apple 10 de 16

iPhone 15 e iPhone 15 Plus: veja as diferenças no tamanho das telas — Foto: Reprodução/Apple Pular X de 16

Publicidade 11 de 16

iPhone 15 e iPhone 15 Plus preços — Foto: Reprodução/Apple 12 de 16

iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max — Foto: Reprodução/Apple Pular X de 16

Publicidade 13 de 16

iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, celulares mais poderosos apresentados hoje, têm seus preços revelados — Foto: Reprodução/Apple 14 de 16

iPhone 15 tem pré-venda anunciada nos Estados Unidos Foto: Reprodução/Apple Pular X de 16

Publicidade 15 de 16

Início das vendas nas lojas nos Estados Unidos também já tem data — Foto: Reprodução/Apple 16 de 16

Dynamic Island estará presente em todas as versões do novo iPhone. — Foto: Reprodução/Apple Pular X de 16

Publicidade Apple revelou o novo iPhone 15 nesta terça-feira (12), além do Apple Watch Series 9 e mais novidades; veja as primeiras fotos