Preço do iPhone 15 Pro Max equivale a 5 iPhones seminovos; veja quais

Com o preço de lançamento do iPhone 15 Pro Max de 256 GB, que custará a partir de R$ 10.999 no Brasil, o consumidor poderia comprar até cinco aparelhos seminovos da própria Apple em boas condições. A equivalência se aplica a smartphones comercializados na Trocafone, plataforma que oferece celulares recondicionados por um valor bem menor do que o praticado pela fabricante. Para exemplificar, a empresa separou cinco modelos, do iPhone 7 — mais antigo — até o iPhone 13 — lançado em 2021 —, com preços que variam entre R$ 759 e R$ 4.599.