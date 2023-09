Problema com iPhone 15 Pro Max pode frustrar compradores; entenda

iPhone 15 Pro: veja quantos dias você precisa trabalhar para comprar um

Segundo informações do especialista Ming-Chi Kuo, o iPhone 15 Pro Max já tem superado o iPhone 14 Pro Max em vendas no período pós-lançamento. Por conta da alta demanda, o prazo de entrega do aparelho se tornou maior em relação aos outros novos modelos iPhone 15, iPhone 15 Plus e iPhone 15 Pro, que estão sendo enviados normalmente aos seus compradores.

A Apple anunciou globalmente sua nova geração de celulares no último dia 12 de setembro. No evento, foram apresentados os modelos iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, que logo entraram em pré-venda. A previsão inicial era que os novos aparelhos fossem entregues aos seus compradores a partir da última sexta-feira (22), mas devido a alta demanda de compra do iPhone 15 Pro Max, a expectativa é de que novos pedidos deste modelo específico sejam concluídos apenas em meados de outubro.

Ming-Chi Kuo, do portal Apple Insider, afirma que a versão mais potente do celular já ultrapassou o iPhone 14 Pro Max em comparação com as vendas no mesmo período do ano passado. Por sua vez, a procura pelo iPhone 15 está bem similar ao lançamento do iPhone 14 e a demanda pelo iPhone 15 Pro parece menor do que a do iPhone 14 Pro — o que pode indicar um maior interesse dos usuários no celular top de linha da Apple.

O atraso da Apple tem impactado bastante o envio dos produtos. De acordo com informações do site 9To5Mac, o prazo de entrega do iPhone 15 Pro Max foi alterado para outubro em apenas 30 minutos após o início da pré-venda. Duas horas depois, os compradores encontravam uma previsão para novembro no site oficial da Apple. Atualmente, a entrega está prevista para acontecer cerca de um mês após a realização da compra.

