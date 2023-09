PS Plus: Callisto Protocol e Farming Simulator 22 são os jogos de outubro

The Callisto Protocol , Farming Simulator 22 e Weird West são os jogos grátis para assinantes da PS Plus no mês de outubro. Os games de PlayStation 5 ( PS5 ) e PlayStation 4 ( PS4 ) ficarão disponíveis a partir da próxima terça-feira (3) e poderão ser resgatados até o dia 6 de novembro. Vale lembrar que a oferta é válida para todos os níveis do serviço de assinatura da Sony — Deluxe, Extra ou Essential.

Além disso, os usuários têm até 2 de outubro para baixar os títulos de setembro: Saints Row, Black Desert: Traveler Edition e Generation Zero. Os games ficarão disponíveis definitivamente na biblioteca mesmo após o fim do prazo. Confira, a seguir, mais detalhes sobre os jogos gratuitos da PS Plus de outubro.

The Callisto Protocol, Farming Simulator 22 Weird West ficam grátis na PS Plus em outubro — Foto: Divulgação/PlayStation Blog

The Callisto Protocol é um survivor horror em terceira pessoa que se passa em 2320, quando o piloto Jacob Lee sofre um acidente com sua nave. Como consequência, o protagonista acaba em uma prisão de Calisto, a segunda maior lua de Júpiter. O problema é que os demais detentos são misteriosamente transformados em criaturas monstruosas, e cabe a Jacob lutar para sobreviver e escapar do local.

O game é dirigido por Glen Schofield, co-criador de Dead Space, porém decepcionou durante o lançamento devido a problemas de performance e seu combate mais burocrático. Ainda assim, The Callisto Protocol é uma boa opção para fãs mais apaixonados pelo gênero.

The Callisto Protocol é uma história de terror espacial do co-criador de Dead Space — Foto: Reprodução/Steam

Em Farming Simulator 22, da Giants Software, você administra uma fazenda de forma realista. O usuário precisa realizar atividades agropecuárias e de silvicultura, criando animais e lidando com os desafios de cada estação do ano. É possível operar mais de 400 máquinas agrícolas de marcas reais, como John Deere, CLAAS e Case IH, para expandir sua fazenda e se tornar um fazendeiro de sucesso. Por fim, vale comentar que o game conta com um modo multiplayer, no qual os jogadores podem unir forças e trabalhar em conjunto.

Farming Simulator 22 permite que jogadores sintam como é cuidar de uma fazenda no controle de várias máquinas agrícolas — Foto: Reprodução/Steam

Weird West é um jogo de ação e RPG isométrico publicado pela Devolver Digital e desenvolvido pela WolfEye Studios, cujos criadores também trabalharam em Dishonored e Prey. O game é ambientado em uma versão sombria do Velho Oeste, além de apresentar uma figura misteriosa cuja consciência pode ser transferida para cinco protagonistas diferentes.

Cada um deles conta com um capítulo próprio, enfrentando perigos que incluem confrontos com bandidos, criaturas fantásticas e monstros devoradores de carne. Além disso, as decisões tomadas pelos jogadores desempenham um papel crucial na narrativa, influenciando diretamente os eventos futuros da trama.

Weird West traz uma versão sombria do Velho Oeste com tiroteios, magia e cinco diferentes histórias para acompanhar — Foto: Reprodução/Steam

Com informações de PlayStation Blog

