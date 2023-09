PS5: confira os lançamentos de games mais aguardados de setembro e outubro

Baldur's Gate III

Baseado no RPG Dungeons & Dragons, Baldur's Gate III já ganhou lançamento para PS5, semanas depois do PC e Xbox Series S|X. O jogo tem uma trama complexa que envolve a invasão dos Reinos Esquecidos por parasitas cerebrais. Criando seu próprio personagem, entre diversas categorias de heróis e seres fantásticos, cabe ao jogador recrutar aliados, enfrentar ameaças, encontrar soluções criativas para obstáculos e combater os parasitas, com combate em turnos.

NBA 2K24

Edição anual do game de basquete da 2K Games apresenta novidades para comemorar 25 anos da franquia, incluindo a homenagem a Kobe Bryant. O título tem modo focado no astro, mas também partidas multiplayer online, My Team, para reunir lendas da NBA, e My Career, que permite criar o próprio atleta e fazê-lo evoluir nas quadras. Já está disponível para todas as plataformas.

Warstride Challenges

Jogo de tiro em primeira pessoa (FPS) que pode ser descrito como uma combinação de Doom Eternal e Trackmania, com fases cheias de obstáculos, inimigos e armadilhas, onde o jogador vai morrer inúmeras vezes até conseguir atingir um tempo aceitável. Já está disponível para Playstation 5 e outras plataformas.

Mortal Kombat 1

Liu Kang ganhou poderes divinos (no final da história de Mortal Kombat 11) e entendeu que mexer com o tempo não é muito fácil. Para salvar a existência, ele faz a história retornar ao ponto quando tudo começou. Vamos reencontrar Scorpion, Sub-Zero, Raiden, Johnny Cage, Kitana, Mileena e outros "kombatentes" conhecidos em versões mais jovens, mas nem por isso menos poderosas. O jogo, que tem um novo modo com ajudantes durante as lutas, aproveita todo o potencial da nova geração para os sangrentos Fatalities e golpes Raio-X. Sai em 14 de setembro para PS5, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch.

The Crew Motorfest

A Ubisoft leva as corridas de The Crew para uma ilha havaiana e cria cenários entre praias, cidades e florestas, para os entusiastas pilotarem alguns dos carros, motos, caminhões, lanchas e até aviões mais velozes do planeta. Sai dia 11 de setembro para PS4, PS5 e outras plataformas.

Lies of P

Este novo título mistura um gênero que reúne muitos fãs, o "Soulslike" (games difíceis, em terceira pessoa e com jogabilidade similar a Dark Souls e Elden Ring) e uma história muito conhecida: o boneco de madeira que queria ser humano. Sim, o P do título é de Pinóquio. A desenvolvedora Neowiz ambienta a história em um mundo steampunk, onde o boneco precisa angariar armas e desenvolver habilidades para combater inimigos e encontrar seu mestre, Gepetto. Sai 19 de setembro para PS4, PS5 e outras plataformas.

EA Sports FC 24

A parceria com a FIFA acabou, mas a Electronic Arts inicia uma nova era para a franquia de game de futebol, com muitas licenças de clubes e atletas de todo o mundo. O jogo traz os modos já conhecidos dos fãs, como Ultimate Team e Volta, que leva o jogo para as ruas. Segundo a EA, o novo título abusa de recursos de inteligência artificial para elevar o nível das animações e deixar os rostos e movimentos dos jogadores ainda mais fiéis. Sai 29 de setembro para PS4, PS5 e outras plataformas.

Assassin’s Creed Mirage

A Ubisoft promete que Mirage é um retorno às origens de Assassin's Creed, depois da trilogia pelo Egito, Roma e terras nórdicas, resgatando a jogabilidade furtiva e os movimentos de parkour para exploração dos cenários. A nova história se passa em Bagdá no século IX e tem Basim como protagonista, um ladrão que se torna um dos Assassinos da organização milenar. Lançamento previsto para 5 de outubro para PS4, PS5 e outras plataformas.

Alan Wake 2

O estúdio Remedy Entertainment elevou a admiração dos gamers com Control e, depois de dez anos, reencontra o detetive Alan Wake para uma nova trama de terror psicológico e survival horror. Pelo que mostraram os trailers, o jogador poderá assumir o controle de Alan ou de Saga Anderson em duas histórias separadas e paralelas. A previsão de lançamento é 17 de outubro para PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

Marvel's Spider-Man 2

Exclusivo de Playstation 5, Marvel's Spider-Man 2 será o terceiro título do Homem-Aranha com desenvolvimento da Insomniac Games, depois do primeiro game e de Marvel's Spider-Man: Miles Morales. Um trailer da jogabilidade já mostrou que poderemos assumir o controle de Peter, de Miles e alternar entre eles, em diferentes pontos da história, em uma Nova York ainda maior e mais detalhada. Outro destaque é o Amigão da Vizinhança utilizando os poderes do simbionte que, possivelmente, dará origem a Venom ao longo do jogo. O lançamento está marcado para 20 de outubro de 2023.