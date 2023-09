Publi Money é confiável? Tudo sobre app que promete dinheiro aprovando conteúdo

O Publi Money é um APK ( Android Application Pack) que se popularizou através de anúncios em sites e redes sociais. A propaganda é bastante atrativa, prometendo um retorno de quatro a dez salários mínimos para que o usuário avalie vídeos publicitários de grandes marcas antes de serem lançados ao público. O Publi Money afirma ainda ter parceria com empresas renomadas como Nivea, iFood, Banco do Brasil, Mercado Livre, entre outros. A seguir, entenda melhor como funciona a plataforma, descubra se é seguro baixar e usar o app e se os usuários realmente recebem para fazer avaliações.

O Publi Money promete pagar por avaliações — Foto: Reprodução/Freepik

O que é o app Publi Money e como funciona?

O Publi Money é um aplicativo que promete remunerar os usuários para avaliar anúncios de diferentes marcas. A empresa afirma que o aplicativo é seguro e homologado pela Anatel, mesmo não sendo possível baixá-lo oficialmente na Google Play Store ou Apple Store. Atualmente, o Publi Money só está disponível na forma APK, que são aplicativos não oficiais feitos por desenvolvedores independentes.

De acordo com a PerfectPay, criadora do app, marcas como Casas Bahia, Magalu e Nubank precisam de pessoas comuns, sem qualquer experiência, para avaliar suas propagandas antes de serem lançadas oficialmente. Dessa forma, as empresas evitariam perder centenas de milhões com publicidades ineficazes.

Nos anúncios do Publi Money compartilhados nas redes sociais, o funcionamento do app promete ser bastante simples, basta assistir o anúncio até o final, fazer uma avaliação e o valor será recebido automaticamente. A remuneração prometida é robusta, de no mínimo R$ 200 por dia, podendo chegar a R$ 6 mil mensais. Nos vídeos, também é mostrado como é fácil resgatar o dinheiro recebido, com imagens de supostos usuários tirando altas quantias através do Pix.

Para usar o Publi Money, o usuário precisa pagar R$ 97. De acordo com a propaganda do app, esse valor funciona como um sistema antifraude e esse dinheiro é revertido integralmente para o usuário. A empresa afirma ainda que não lucra nada com essa operação, com todo o dinheiro pago pelas “empresas parceiras” sendo repassado para os avaliadores.

Publi Money é confiável?

O primeiro indício de que o Publi Money não é confiável é o fato de não estar disponível nas lojas oficiais de aplicativos. Para instalá-lo, é preciso fazer o download em sites suspeitos e ainda burlar algumas camadas de segurança do sistema Android, deixando o dispositivo vulnerável a todo tipo de malware.

Outro risco de usar aplicativos que prometem retorno financeiro está relacionado à prática de phishing, que é o crime cibernético no qual os golpistas roubam dados sensíveis dos usuários. Antes de liberar o acesso ao app, o Publi Money exige um cadastro prévio que pede informações como nome, CPF, e-mail e telefone. Para fazer o pagamento, é necessário fornecer os dados do cartão de crédito ou, se preferir, via Pix – forma preferida pelos golpistas, já que a transferência é imediata e impossível de ser estornada.

No Reclame Aqui, é possível encontrar diversas reclamações de usuários que se sentiram lesados ao adquirir o Publi Money, a maioria afirmando não conseguir acessar o aplicativo após a compra. Em alguns casos, é relatado que a empresa pede para que o usuário refaça o cadastro, solicitando o pagamento de uma taxa para isso.

Por tudo isso, é possível dizer que o Publi Money não é um aplicativo confiável. O app funciona de forma semelhante a outros que prometem pagar por avaliações ou curtidas, como o Insta Money, Like 4 Money e o Avaliador de Marcas. Após adquirir o aplicativo, que costuma custar caro, o usuário não consegue acessá-lo ou encontra outros problemas operacionais. No final de tudo, é quase impossível reaver o dinheiro investido.

O Publi Money paga mesmo?

Ao que tudo indica, o Publi Money não paga para usuários avaliarem propagandas. Nos vídeos divulgados pela empresa e nas redes sociais, é possível ver diversos usuários sacando altos valores do aplicativo, que caem imediatamente em suas contas bancárias via Pix. No entanto, todos os depoimentos encontrados sobre o assunto foram conteúdos patrocinados, que existem justamente para incentivar outros a comprarem o app.

A internet está repleta de anúncios de golpes de aplicativos falsos; Para se proteger, é importante tomar algumas precauções. Em primeiro lugar, desconfie da promessa de dinheiro fácil. Normalmente, os golpistas criam propagandas bem estruturadas, mostrando que é possível ganhar valores altos em troca de ações simples, seja avaliando um produto ou passando de fase em joguinhos. Além disso, nunca pague por aplicativos que não estão disponíveis nas lojas oficiais, como Google Play Store ou Apple Store. Por fim, evite compartilhar seus dados com sites ou apps duvidosos.

