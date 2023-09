Qual o melhor plano pré-pago em 2023? Ranking lista 10 melhores ofertas

A análise levou em consideração 24 planos pré-pagos, coletados nos portais das operadoras Claro, Vivo, TIM e Alô (plano de celular dos Correios ). De acordo com a MelhorPlano.net, o ranking foi elaborado com base em diferentes fatores relacionados ao plano. Entre eles estão o valor total do plano, a quantidade de gigabytes de Internet disponíveis, o preço pago por GB e os aplicativos liberados — ou seja, que não consomem franquia de Internet.

A Claro foi o maior destaque do levantamento, com dois de seus planos pré-pagos ocupando o primeiro e o terceiro lugar do ranking. Depois, o destaque vai para a Vivo, que ocupa o segundo lugar da lista. Pacotes da operadora aparecem também na quarta, sétima e oitava posição do ranking. Os planos da TIM, por sua vez, aparecem no quinto, sexto e décimo lugar.