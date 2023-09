Quanto ganha um streamer da Twitch? Entenda sistema de monetização

Não é novidade que é possível ganhar dinheiro na Twitch , mas ainda existem diversas dúvidas sobre como é o sistema de pagamento e quanto os streamers recebem. A plataforma de lives está disponível para PC em versão web e em aplicativo para download em celulares Android e iPhone ( iOS ). Nela, diferentes criadores de conteúdo transmitem suas atividades online — que variam entre gameplays, reacts, conversas e muito mais — e são recompensados com dinheiro. A seguir, veja quanto ganha um streamer da Twitch , como ganhar dinheiro e quais são os streamers mais bem pagos do Brasil.

Quanto ganha um streamer da Twitch? Entenda como funciona o sistema de monetização — Foto: Divulgação/Twitch Blog

O TechTudo criou uma matéria completa para você entender quanto ganha um streamer da Twitch. Veja os tópicos abordados.

1. O que é a Twitch?

A Twitch é uma das mais populares plataformas de lives e está disponível em versão web e em aplicativo para download em celulares Android e iPhone (iOS). Nela, os usuários conseguem assistir a vídeos de jogos famosos, como Counter Strike: Global Offensive (CS:GO), League of Legends, Fortnite e muito mais. Outros tipos de conteúdo, como reacts, conversas e ASMRs também costumam ser exibidos.

Semelhante ao YouTube, o maior atrativo para que os criadores de conteúdo utilizem a plataforma é a possibilidade de ganhar dinheiro com as lives.

O streamer Casimiro é um dos criadores mais populares da Twitch — Foto: Reprodução/CazéTV

2. Como ganhar dinheiro com a Twitch?

Para ganhar dinheiro com a Twitch, é preciso ser um afiliado da plataforma. Por sua vez, para se afiliar, é preciso atingir a meta de 50 seguidores e ter feito 500 minutos de stream nos últimos 30 dias (divididas em, no mínimo, sete transmissões separadas) com uma média de +3 espectadores simultâneos. Depois de se tornar um afiliado, os criadores já podem receber dinheiro por meio dos Bits — a moeda virtual da plataforma — ou das inscrições dos usuários — que custam R$ 7,90 por mês.

Outra forma de ganhar dinheiro no site é por meio dos ads. Para que suas lives recebam anúncios, é preciso se tornar um parceiro da Twitch. Os streamers só conseguem chegar a esse posto, contudo, por meio de um convite da plataforma.

3. Quanto ganha um streamer da Twitch?

Segundo estimativa do site Best Wallet Hacks, streamers como Félix "xQc" Lengyel e Nick "nickmercs" Kolcheff faturam cerca de US$ 26 mil (R$ 129 mil) e US$ 64,9 mil (R$ 323,5 mil) apenas com inscrições em seus canais, respectivamente. Além dos sistemas de afiliados e parceiros, existem mais duas formas de ganhar dinheiro na Twitch: donates ou patrocínios.

Um exemplo de patrocínio é Tyler "Ninja" Blevins, que recebeu US$ 1 milhão (cerca de R$ 5 milhoes) para promover Apex Legends quando ainda estava na Twitch. Outro caso é do Guy "Dr DisRespect" Beahm, cujo patrimônio líquido eram estimado em US$ 3,5 milhões (R$ 17,4 milhões) em 2021, de acordo com o naibuzz.com.

4. Streamers mais bem pagos do Brasil (agosto de 2019 — outubro de 2021)

A Twitch não divulga quanto cada criador recebe, mas, em outubro de 2021, um vazamento de dados revelou os ganhos dos streamers e, consequentemente, quais são os mais bem pagos do Brasil. Os números abaixo se referem aos valores recebidos entre agosto de 2019 e outubro de 2021.

Gaules: US$ 2, 8 milhões (cerca de R$ 13.916.840 na cotação de setembro de 2023); Alanzoka: US$ 1,7 milhão (cerca de R$ 8.449.510); John Pitter TV: US$ 1,2 milhão (cerca de R$ 5.964.360); Cellbit: US$ 837 mil (cerca de R$ 4.160.141); Baiano: US$ 715 mil (cerca de R$ 3.553.764); YoDa: US$ 615 mil (cerca de R$ 3.056.734); Casimito: US$ 576 mil (cerca de R$ 2.862.892); Davy Jones: US$ 468 mil (cerca de R$ 2.326.100); ZiGueira: US$ 362 mil (cerca de R$ 1.799.248); Rakin: US$ 358 mil (cerca de R$ 1.779.367).

5. Quanto ganha um streamer pequeno da Twitch?

Embora os valores acima possam ser atrativos, é importante lembrar que essas quantias são restritas aos grandes criadores. Segundo estudo divulgado pelo site MarketSplash, o afiliado médio da Twitch tem cerca de 30 espectadores. Streamers com esses números tendem a ganhar, no máximo, algumas dezenas de reais por mês.

6. Programa de afiliados

Para se tornar elegível ao programa de afiliados, o streamer deve atender a quatro critérios, começando por ter pelo menos 50 seguidores. Nos últimos 30 dias é preciso ter tido 500 minutos totais e sete dias exclusivos de transmissão, além de uma média de três expectadores simultâneos ou mais. Quando o streamer atende aos critérios, em algumas semanas, a Twitch envia o convite para participar do programa de afiliados.

Com mais de 700 mil seguidores, Nobru tem o canal de Free Fire mais assistido da Twitch — Foto: Divulgação/Corinthians

Ao receber o convite por e-mail, o streamer deve clicar em "Começar" para preencher uma série de informações na aba "Preferências do painel de controle do criador". Feito isso, os espectadores começarão a ganhar Pontos do Canal automaticamente. Com estes pontos, o streamer pode recompensar os membros da sua comunidade com vantagens, incluindo uma amostra dos benefícios exclusivos para inscritos.

7. Programa de parceiros

Tornar-se um Parceiro da Twitch é considerado o "próximo nível" após tornar-se um afiliado, pois a plataforma disponibiliza mais ferramentas para o streamer, potencializando as chances de renda. Streamers parceiros ganham dinheiro da mesma forma que os apenas afiliados, porém têm acesso a mais recursos, como reprises e premieres, suporte prioritário, anúncios e opções mais amplas de personalização do canal. Atualmente, os streamers só conseguem se tornar parceiros por meio de um convite.

