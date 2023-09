Quanto vai custar o iPhone 15? Veja possíveis preços dos celulares

Enquanto a revelação oficial dos modelos não acontece, muita expectativa tem cercado o evento e atraído a atenção de fãs e curiosos. Até o momento, alguns vazamentos indicam que os modelos de iPhone 15 contarão com entrada USB-C e melhorias importantes no armazenamento e processamento. A seguir, veja o que se sabe até o momento sobre os novos celulares da Apple e confira uma estimativa com os novos preços do iPhone 15.

Qual o preço do iPhone 15? Rumores afirmam que linha Pro será mais cara esse ano; entenda — Foto: Reprodução/9to5Mac

Segundo informações divulgadas pelo site especializado MacRumors, é esperado que os novos modelos do iPhone 15 sigam a mesma linha de preço do iPhone 14, com uma pequena mudança em relação à linha Pro, que deve ficar um pouco mais cara. Assim como a linha principal do iPhone 14, o iPhone 15 e iPhone 15 Plus devem ter tela com 6,1 e 6,7 polegadas, e é provável que tenham notch no estilo Dynamic Island, que até então só estava disponível no iPhone 14 Pro.

Além disso, também é esperado que todos os modelos de iPhone 15 substituam a tradicional entrada Lightning por portas de carregamento no padrão USB-C. Vale dizer que a próxima geração de celulares da Apple deve incorporar novas cores à linha, que incluirão tons de azul claro, coral e amarelo, além dos tracionais preto e branco. O preço inicial da linha principal do iPhone 15 deve ficar em US$ 799, considerando o armazenamento de 128 GB — valor que é semelhante ao preço de lançamento do iPhone 14 com o mesmo espaço de memória.

A versão mais cara da linha principal dos novos modelos pertenceria ao iPhone 15 Plus de 512 GB, que deve chegar ao mercado norte-americano custando cerca de US$ 1.199 (cerca de R$ 5.932, em conversão direta e sem impostos). Já em relação à linha Pro, que também vai trazer melhorias significativas em comparação aos modelos profissionais do iPhone 14, os preços mudam um pouco.

A linha Pro do iPhone 15 deve chegar com os mesmos tamanhos de tela da geração anterior, ou seja, o iPhone 15 Pro deve vir com 6,1 polegadas, enquanto o iPhone 15 Pro Max chegaria com 6,7 polegadas. No entanto, é esperado que as laterais em alumínio dos modelos anteriores deem lugar a um acabamento mais resistente, em titânio. Além disso, o botão de "mute", que fica localizado na lateral do iPhone, também deve receber um upgrade de design.

Os modelos da linha Pro também vão receber chips A17 de 3nm, que são mais atuais e prometem uma melhora no processamento. De maneira geral, espera-se que os modelos sejam mais rápidos do que a geração anterior e tenham maior eficiência energética. Nesse sentido, como aponta o site MacRumors, essas mudanças justificariam os preços mais elevados da linha.

Sendo assim, é esperado que o iPhone 15 Pro dê as boas-vindas ao mercado custando cerca de US$ 1.099 (cerca de R$ 5.437, em conversão direta e sem impostos), enquanto o iPhone 15 Pro Max tenha seu preço começando em US$ 1.199 (cerca de R$ 5.932). Vale dizer que também é provável que a Apple aumente a capacidade de armazenamento dos celulares Pro, com opções que devem partir de 256 GB e chegar até 2 TB — o dobro da capacidade do iPhone 14 Pro, que ia até a opção de 1 TB.

Por enquanto, os preços para os novos modelos são especulativos, ou seja, não foram confirmados oficialmente pela Apple. É importante destacar que ainda não há dados sobre os valores de comercialização dos novos celulares da maçã no Brasil. No entanto, vale dizer que os modelos de iPhone 14 começaram a ser comercializados no país por preços a partir de R$ 7.599 no site oficial da companhia.

A seguir, confira uma tabela com os possíveis preços esperados para o iPhone 15.

Estimativa de preço para o lançamento do iPhone 15 nos EUA Modelo/Armazenamento Preço aproximado iPhone 15 - 128 GB US$ 799 iPhone 15 - 256 GB US$ 899 iPhone 15 - 512 GB US$ 1.099 iPhone 15 Plus - 128 GB US$ 899 iPhone 15 Plus - 256 GB US$ 999 iPhone 15 Plus - 512 GB US$ 1.199 iPhone 15 Pro - 256 GB US$ 1.099 iPhone 15 Pro - 512 GB de US$ 1.199 a US$ 1.299 iPhone 15 Pro - 1 TB de US$ 1.399 a US$ 1.499 iPhone 15 Pro - 2 TB de US$ 1.599 a US$ 1.699 iPhone 15 Pro Max - 256 GB US$ 1.199 iPhone 15 Pro Max - 512 GB de US$ 1.299 a US$ 1.399 iPhone 15 Pro Max - 1 TB de US$ 1.499 a US$ 1.599 iPhone 15 Pro Max - 2 TB de US$ 1.699 a US$ 1.799

Com informações de MacRummors e Bloomberg.

