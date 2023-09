Quem é o sequestrador de Depois da Cabana? Veja o final explicado da série

Depois da Cabana é a nova série de suspense em alta na Netflix . A produção alemã estreou na última quinta-feira (7) e chamou atenção do público graças aos mistérios presentes em seu enredo. Estrelada por Kim Riedle (Skylines), Haley Louise Jones (Paraíso) e Naila Schuberth (Bird Box: Barcelona), a minissérie de seis capítulos é uma adaptação do romance Dear Child, escrito por Romy Hausmann e ainda sem publicação no Brasil.

Cheia de enigmas do início ao fim, o desfecho da minissérie não está livre de teorias dos fãs. Para entender o que de fato aconteceu com a personagem Lena (Kim Riedle) e sua filha Hannah (Naila Schuberth), veja, a seguir, um resumo detalhado dos principais eventos presentes no sexto e último episódio de Depois da Cabana. Vale lembrar que o texto contém spoilers!

Em Depois da Cabana, a polícia investiga um desaparecimento que está há 13 anos sem solução — Foto: Divulgação/Netflix

Quem é o sequestrador em Depois da Cabana?

No episódio inicial da minissérie, vemos que Lena e seus filhos vivem sob as ordens de um homem obscuro, chamado pelas crianças de "papai", mas que na verdade é o sequestrador da protagonista. O trio deve mostrar as mãos em sua presença para indicar que não escondem nada. Essa rotina é seguida diariamente, até que Lena e sua filha Hannah conseguem escapar do local.

Descobrimos que este homem é na verdade Lars Rogner (Christian Beermann), chefe da empresa de segurança Rogner And Son. O antagonista herdou de seu avô, Rogner, a companhia. Quando criança, Lars conviveu com seus avós, pois sua mãe fugiu quando ele ainda era novo. O sequestrador também nunca conheceu o pai. Lars Rogner passou 13 anos sequestrando mulheres que se parecessem com sua mãe para, assim, manter uma família que nunca teve na infância.

Na série Depois da Cabana, Lars Rogner é o sequestrador que mantém Lena, Hannah e Jonathan em cativeiro — Foto: Divulgação/Netflix

Quem é Lena Beck?

No início da série, pensamos que Lena Beck está junto de Lars e seus filhos no cativeiro. Na verdade, a pessoa que vemos se chama Jasmim (Kim Riedle). A real Lena foi sequestrada 13 anos antes dos eventos principais. A casa dos pais dela (Jeanne Goursaud) tinha um sistema de segurança da empresa de Lars. Antes de conhecer seu sequestrador, a vítima o chamou para reiniciar o sistema de segurança após um alarme falso.

Antes do rapto, Lena Beck já estava grávida de um ex-namorado. Logo, Hannah não é filha de Lars. Apenas Jonathan, que nasceu de um estupro cometido pelo sequestrador. Ele ainda tentou ter um terceiro bebê com Lena, mas tanto a criança como a mãe morreram devido à complicações no parto. Para não ser denunciado, Lars não levou a mulher para o hospital e abandonou o corpo.

A verdadeira Lena foi sequestrada 13 anos antes dos eventos principais. Ela morreu durante o parto de seu segundo filho com Lars — Foto: Divulgação/Netflix

Quem era Jasmin?

Depois da morte de Lena, Lars decide sequestrar outra mulher semelhante à mãe de Jonathan. Ele encontra esse atributo em Jasmin Grass, que encontrou seu sequestrador numa entrevista de emprego. Após sequestrá-la, o criminoso só se refere a ela como Lena Beck. A protagonista ficou sob a posse de Lars durante cinco meses, até o dia em que a vítima acertou seu raptor com um globo de neve na cabeça. No entanto, durante a fuga no meio da floresta, Jasmin foi atropelada.

É nesse momento que Hannah, filha de Lena, pede ao "papai" Lars que mantenha Jasmin viva. A menina impediu o socorro da protagonista pelo motorista que a atropelou. O intuito era que, após a recuperação de Jasmin no hospital, Hannah fizesse com que vítima e raptor se reencontrassem para juntos retornarem à casa como uma família. Por isso que a criança está ao lado de Jasmin quando é socorrida pelos médicos.

Jasmin assumiu o papel de Lena Beck após a morte de sua antecessora — Foto: Divulgação/Netflix

Entenda o final da série

Quando Jasmin se recupera e volta para seu apartamento, ela arma um plano para deter de vez Lars. Mesmo abalada psicologicamente, a vítima decide retornar à casa vigiada do sequestrador e reassumir seu papel como Lena Beck. Para isso, ela pinta seus cabelos de loiro e veste as mesmas roupas que sua antecessora usava. Na cozinha de sua casa, Jasmin se arma colocando uma faca na manga de sua blusa.

Mas tudo isso não passa de um plano para despistar Lars, que observa tudo com as câmeras que ele instalou em seu apartamento. Quando embarca no furgão dirigido pelo sequestrador, Jasmin observa um canto ermo na praia e pede para urinar. Lars cede, mas o que ele não esperava é que sua vítima guardava um pedaço afiado de vidro em seu absorvente. Após fingir um desmaio, Jasmin desfere um golpe rápido no pescoço de Lars quando ele vai socorrê-la.

Jasmin arma um plano para matar Lars e fugir do cativeiro onde vivia — Foto: Divulgação/Netflix

O detetive Gerd Bühling (Hans Löw) já estava no encalço dos dois e encontra Lars agonizando na praia. Ele pergunta onde o criminoso enterrou Lena Beck. O raptor então confessa que enterrou sua vítima e o filho que teve com ela no jardim da cabana onde os mantinha como reféns. Logo, a polícia vai até o local para concluir a investigação.

No fim, Hannah passa a viver com seus avós maternos, os pais de Lena Beck. Jonathan é acolhido em um lar para crianças com problemas psicológicos. Já Jasmin reencontra Hannah em uma praia. As duas são vigiadas por Matthias Beck (Justus von Dohnányi), pai de Lena, e Bühling, que investigou o rapto da jovem durante 13 anos. O pai da vítima e sua esposa participam de um grupo de apoio onde são mostrados os desfechos de outros personagens.

Matthias Beck e Gerd Bühling se reúnem após a conclusão do rapto de Lena — Foto: Divulgação/Netflix

Confira o trailer de Depois da Cabana:

