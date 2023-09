Resident Evil 4 Remake ganha expansão Separate Ways com Ada

Resident Evil 4 Remake terá expansão Separate Ways com Ada Wong ainda em setembro — Foto: Reprodução/PlayStation Blog

No Resident Evil 4 original, do GameCube em 2005, era possível jogar um modo curto com Ada Wong chamado "Assignment Ada", que posteriormente foi transformado em uma segunda campanha com a personagem nas versões para PlayStation 2, Nintendo Wii, entre outras. Segundo o produtor do remake, Edvin Edso, Separate Ways nos permitirá entender a história como um todo ao compreender o que Ada estava fazendo na vila.

O modo também explicará suas conexões com o clássico vilão da série, Albert Wesker, e com Luis Sera, que a ajuda a roubar o mais sombrio segredo do culto dos Los Iluminados: o âmbar, contendo uma amostra de uma espécie de Las Plagas.

Ada Wong terá acesso aos armamentos tradicionais de Resident Evil 4 Remake e também sua pistola com gancho para se locomover e atacar à distância — Foto: Reprodução/Resident Evil

Ada Wong terá acesso a todo o arsenal de armas que jogadores já conhecem da aventura principal, inclusive com a capacidade de se defender com sua faca, mecânica introduzida por Resident Evil 4 Remake na campanha de Leon. Uma novidade é que ela terá uma pistola de gancho, a mesma que utiliza em algumas cenas da história. Ela poderá ser usada para chegar a certos locais, além de nocautear inimigos à distância para deixar a jogabilidade mais acelerada.

O trailer não menciona se a expansão será paga, porém é bastante provável. No anúncio da Capcom é mencionado que as atualizações do modo Mercenaries e Resident Evil 4 Remake VR Mode para PlayStation VR 2 serão gratuitas, porém em nenhum momento Separate Ways é mencionado como grátis.

Rumores anteriores diziam que o DLC seria pago e que, em compensação, seria mais extenso que no jogo original. Apesar de o trailer do State of Play confirmar a expansão apenas para as plataformas PlayStation, ela será lançada também no Xbox Series X/S e PC (Steam) na mesma data.

