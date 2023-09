Resident Evil 4: Separate Ways ganha trailer; veja preço e gameplay

Resident Evil 4 Remake , um dos maiores sucessos recentes da Capcom , recebe a expansão Separate Ways estrelando Ada Wong em 21 de setembro no PC ( Steam ), PlayStation 4 ( PS4 ), PlayStation 5 ( PS5 ) e Xbox Series X / S , com preços que variam de R$ 48,00 a R$ 53,90. A produtora divulgou um trailer de lançamento nesta segunda-feira (18) para revelar detalhes da história e gameplay do conteúdo, que traz uma nova perspectiva sobre a campanha e também marca presença no jogo original para PlayStation 2, em 2005. Os jogadores assumem controle da espiã em uma missão cujo mandante é ninguém menos que Albert Wesker, um dos vilões clássicos da franquia de terror.

Separate Ways é conteúdo pago de Resident Evil 4 Remake que chega em 21 de setembro — Foto: Divulgação/Capcom

👉 Resident Evil 4 Remake vai sair para PS4? Comente no Fórum TechTudo

O DLC promete revisitar vários cenários familiares, já que o protagonista Leon S. Kennedy e Ada Wong cruzam seus caminhos diversas vezes ao longo da campanha principal. A diferença é que os jogadores acompanham mais detalhes da sua relação com Luis Sera e todos os desdobramentos para conseguir uma amostra do âmbar, que inclui uma espécie do parasita Las Plagas guardado pelo culto antagonista do game.

É interessante notar como Ada Wong tem um arsenal diferente de Leon, incluindo a possibilidade de utilizar um arpéu para se movimentar pelo cenário com mais verticalidade e até mesmo se prender a inimigos. Isso é útil não apenas para golpes surpresas, mas também para desarmar inimigos com escudos. O vídeo também revela que a espiã será capaz de se agachar para esquivar de golpes, ao mesmo passo em que compartilha as demais mecânicas de Leon.

A famigerada sala de lasers do jogo original, conhecida pelo cômico minigame de acrobacias, também está de volta. É de se esperar, no entanto, que a Capcom entregue cenários maiores e mais diversificados, seguindo o escopo da campanha principal de Resident Evil 4 Remake. Vale lembrar que já foi lançada uma atualização gratuita para o modo Mercenários que adiciona Ada Wong e Albert Wesker como personagens jogáveis.

Sucesso

Lançado em 23 de março de 2023, Resident Evil 4 Remake é um dos jogos mais bem avaliados do ano no Metacritic e um forte candidato a Jogo do Ano. O jogo vendeu mais de três milhões de unidades no mundo todo nos primeiros dois dias e foi muito elogiado por expandir a experiência do jogo original com as tecnologias atuais.

A Capcom também está trabalhando em uma versão do jogo para PlayStation VR2, que deve ser lançada em algum momento do inverno norte-americano, equivalente ao verão no Brasil. O jogo promete uma experiência mais imersiva em primeira pessoa, possível graças ao uso do periférico. Vale lembrar que a Capcom já deu suporte à realidade virtual anteriormente com Resident Evil Village e Resident Evil 7: Biohazard.

Com informações de Capcom

