Roblox será lançado para PlayStation e terá app de relacionamentos

Roblox será lançado para PlayStation 4 ( PS4 ) e PlayStation 5 ( PS5 ) em outubro, após muito tempo de espera. O game atualmente está disponível apenas em plataformas Xbox One , Xbox Series X /S, PC e celular Android e iPhone ( iOS ). Além disso, o famoso jogo também ganhará uma versão “aplicativo de relacionamentos”, uma espécie de “ Tinder Roblox”, apenas para usuários com mais de 17 anos. As novidades foram anunciadas na Roblox Developers Conference e incluem ainda versões adaptadas para as plataformas Meta Quest, de Realidade Virtual. Apesar das revelações, poucos detalhes ainda são conhecidos.

🎮 Como ganhar Robux no Roblox? Veja formas seguras de ganhar a moeda

Roblox terá versão PS4 e PS5, além de espécie de Tinder para usuários maiores de 17 anos — Foto: Divulgação/Roblox

👉 Roblox: o que é e quando foi criado? Descubra no Fórum do TechTudo.

Roblox no PlayStation

Apesar da desenvolvedora ter anunciado o lançamento das versões de Roblox para PS4 e PS5 para outubro, ainda não há uma data específica confirmada. Uma página de pré-venda já foi publicada pela PlayStation, tanto nos consoles quanto na web, mas ainda não é possível fazer o download. Além disso, Roblox nessas plataformas também deve ser de graça, assim como nas outras.

A jogabilidade de Roblox envolve vários outros jogos. Trata-se, na verdade, de uma plataforma com a capacidade de criar diversas experiências. Os usuários criam seus próprios jogos, minigames e mundos virtuais onde é possível que outros jogadores acessem e interajam.

Cada usuário pode criar seu próprio avatar, personalizar seu visual e comprar itens premium com dinheiro real, entre outras novidades que sempre são lançadas. Tudo isso deve se manter nas versões PlayStation. Já a versão para plataformas Meta Quest virão com o diferencial de foco nos mundos virtuais, com direito a chamadas de voz entre usuários.

Tinder do Roblox

Já sobre o app de relacionamentos, a produtora do Roblox apenas anunciou um plano inicial – por enquanto, não informou quando será o lançamento ou qual será o formato específico. Dessa forma, não se sabe se será mesmo parecido com o Tinder ou terá uma aproximação com redes sociais, como Facebook, Instagram ou TikTok.

Roblox terá espécie de Tinder para maiores de 17 anos — Foto: Reprodução/Dexerto

O que se sabe, com certeza, é que o “Tinder do Roblox” será voltado para usuários com mais de 17 anos. A empresa pretende liberar com base no cadastro do usuário, onde todos têm que informar a data de nascimento. Não foram publicados detalhes sobre como esta moderação será feita e nem que tipo de restrições adicionais o aplicativo terá. Vale lembrar que Roblox é muito popular entre crianças e adolescentes.

Com informações de BBC e Dexerto

Assista: qual é o melhor console para você: Xbox Series ou PS5?