Samsung anuncia preço e detalhes de suas novas 'TVs gigantes'

A Samsung anunciou, nesta terça-feira (5), o lançamento no Brasil de suas novas "Super Big TVs", nome comercial para os novos televisores gigantes da marca. São dois modelos. A maior tem 98 polegadas, e pertence à linha QLED , que usa pontos quânticos para garantir cores mais vivas. O outro lançamento é a aguardada OLED de 77 polegadas, que se junta aos modelos de 55" e 65" na primeira linha com a tecnologia lançada pela marca no Brasil .

Em geral, os recursos tecnológicos são os mesmos de suas respectivas linhas. A nova OLED de 77 polegadas, da linha S90C, tem pré-venda a partir desta terça por R$ 23.999. Já a gigante Q80C de 98" pode ser adquirida por R$ 39.999. Até o dia 1º de outubro, a compra das novas TVs dá direito a um brinde: a soundbar Q930C, no caso da OLED; e a smart TV The Serif de 55", no caso da QLED.

Samsung OLED Q90C de 77 polegadas — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

📝 Lâmpada inteligente Multilaser E27 é boa? Veja no Fórum do TechTudo

As novidades foram apresentadas pela Samsung em evento para jornalistas realizado na cidade de São Paulo. O TechTudo esteve lá e conta a seguir detalhes das novas telonas da marca no Brasil.

OLED de 77"

Para os mais exigentes, a nova S90C de 77 polegadas da Samsung pode ser considerada um dos modelos mais avançados do mercado. Graças à tecnologia OLED, ela é capaz de entregar um contraste "infinito". Quem busca bons níveis de brilho e cores também não deve se decepcionar, já que a linha OLED da fabricante também usa um painel com pontos quânticos para melhorar a qualidade da imagem.

Uma das promessas das TVs OLED da Samsung é uma tecnologia que evita o efeito burn-in, problema comum em telas do tipo. A taxa de atualização padrão é de 120 Hz, mas pode chegar a 144 Hz, recurso importante para quem pretende jogar no televisor. Por falar em jogos, a S90C também dá acesso ao Samsung Gaming Hub, que permite streaming de jogos via plataformas como Xbox Cloud Gaming ou GeForce Now.

A nova telona de 77 polegadas tende a concorrer diretamente com a LG C3 do mesmo tamanho. Lançada em junho pela rival sul-coreana, a smart TV também conta com recursos para aprimorar o brilho, e tem 120 Hz de taxa de atualização. Ela é vista no site oficial da LG por R$ 22.999.

QLED de 98"

Samsung QLED Q80C de 98 polegadas — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

A linha QLED passa agora a contar com um modelo 4K de 98 polegadas, da série Q80C. A smart TV faz parte da categoria intermediária da Samsung, acima dos modelos Crystal UHD, de entrada, mas abaixo dos televisores mais premium, das linhas Neo QLED e OLED. A promessa aqui é de uma boa entrega da cores, graças ao painel com pontos quânticos. A taxa de atualização é de 120 Hz.

Assim como todos os modelos recentes da Samsung, a Q80C tem acesso a toda a plataforma Tizen atual, incluindo o Gaming Hub. O modelo de 98 polegadas está em pré-venda por R$ 39.999. Uma versão menor da Q80C, de 55 polegadas, é vista no site oficial da Samsung por R$ 4.799.

A principal concorrente da Q80C de 98 polegadas tende a ser a C735 de mesmo tamanho da TCL. O aparelho, no entanto, ainda não está à venda no Brasil e não teve preço divulgado pela empresa chinesa. A LG trabalha com modelos até 86" na linha de 2023, custando R$ 10.999 no site oficial, no caso da UR8750.