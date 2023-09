Samsung lança Galaxy M34 com bateria de 6.000 mAh; veja preço

A Samsung anunciou, nesta quarta-feira (20), o lançamento do Galaxy M34 no mercado brasileiro. O intermediário chega com bateria duradoura, de 6.000 mAh, e tela de alta qualidade, com tecnologia Super AMOLED e frequência de 120 Hz. O novo integrante da família Galaxy M traz ainda câmera traseira tripla de até 50 MP com estabilização óptica de imagem, o que faz do sensor competente para fotos e vídeos do dia a dia. O M54 tem preço sugerido de R$ 2.699, mas, de hoje até 8 de outubro, será vendido em um preço especial de lançamento de R$ 1.999.