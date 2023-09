Scott Pilgrim - A Série tem novo trecho divulgado em evento da Netflix

A série animada Scott Pilgrim teve um novo vídeo divulgado nesta quarta-feira (27). A novidade foi anunciada durante o evento online Netflix Drop 01, onde o streaming divulgou as principais notícias sobre as animações que chegarão na plataforma ainda este ano. No trecho, é possível ver Scott descobrindo que Ramona é entregadora de DVDs da Netflix. A produção americana estreia dia 17 de novembro e mantém o mesmo estilo das HQs de Bryan Lee O’Malley, autor da franquia.

Com Michael Cera e Mary Elizabeth Winstead na dublagem de Scott Pilgrim e Ramona Flowers, a direção do anime fica por conta de Abel Góngora (Star Wars: Visions) e tem realização do estúdio japonês Science SARU. A série ainda terá O’Malley atuando na produção executiva, bem como no roteiro ao lado de Bendavid Grabinski (A Felicidade é de Matar) e Edgar Wright (diretor do live-action de 2010).

🎬 Conheça Love Death + Robots, animação da Netflix ganhadora do Emmy

🔔 Já entrou no canal do TechTudo no WhatsApp? Clique AQUI e saiba tudo sobre tecnologia

Baseado na HQ do quadrinista Bryan Lee O’Malley, Scott Pilgrim: A Série tem estreia marcada para o dia 17 de novembro — Foto: Divulgação/Netflix

📝 Como rodar serviços de streaming em um PC antigo? Saiba no Fórum do TechTudo

Com oito episódios, a trama segue o estilo anime e acompanha Scott Pilgrim, um jovem de 23 anos que é baixista de uma banda de rock chamada Sex Bob-Omb. Apesar de sempre ter tido facilidade para conseguir namoradas, o garoto também tem dificuldade de terminar com elas. Certo dia, Scott conhece Ramona Flowers, uma garota misteriosa e exótica, por quem se apaixona perdidamente. Com o objetivo de conquistar seu amor, ele terá de enfrentar um exército de ex-namorados superpoderosos que não deixam a moça ter um novo relacionamento.



No vídeo divulgado nesta quarta-feira, é explicada a relação de Ramona Flowers com a Netflix. A jovem é entregadora de DVDs da, na época, locadora vermelha. Para quem não sabe, a Netflix surgiu há 25 anos com o serviço, que era oferecido nos Estados Unidos até abril deste ano. Ao descobrir este fato através de Julie, Scott então decide alugar um filme e fica esperando até Ramona aparecer em sua casa.

Além de Michael Cera (Barbie) e Mary Elizabeth Winstead (Aves de Rapina), o elenco de dublagem de Scott Pilgrim - A Série ainda reúne grandes nomes do cinema e da TV, que estiveram também no live-action de 2010, com destaque para Anna Kendrick (Crepúsculo) dando voz à Stacey, Aubrey Plaza (The White Lotus) como Julie Powers, Kieran Culkin (Succession) no papel de Wallace Wells, Chris Evans (Quarteto Fantástico) interpretando Lucas Lee, entre outros.

Confira o trailer Scott Pilgrim - A Série:

Com informações de Gizmodo e Netflix.

Assista: como mudar o plano da Netflix