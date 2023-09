Shein no Remessa Conforme: veja o que muda e o que fazer se for taxado

A Shein aderiu ao Programa Remessa Conforme , da Receita Federal , nesta quinta-feira (14). A informação foi oficializada no "Diário Oficial da União". É a segunda gigante do e-commerce estrangeiro a aderir à iniciativa, seguindo a decisão do AliExpress , anunciada no último dia 24. As duas empresas passam a garantir isenção de impostos em compras online de até US$ 50 (R$ 245,82 na cotação atual). Para aquisições acima desse valor, segue valendo o tributo de 60%, referente ao imposto de importação. Importante lembrar que, segundo o Governo Federal , a certificação vale exclusivamente para compras feitas por meio do site oficia da plataforma (https://br. shein .com). As entregas serão efetuadas pelos Correios , que fecharam contrato com a gigante chinesa.

Criado pelo Ministério da Fazenda, o novo modelo de tributação entrou em vigor no dia 1º de agosto e vai contemplar as empresas estrangeiras que aderirem voluntariamente ao programa. As marcas que ficarem de fora continuarão tendo que cobrar o imposto de importação de 60%. A seguir, veja o que muda para as compras feitas na Shein e saiba o que fazer se seu pacote for taxado.

Shein aderiu ao Programa Remessa Conforme da Receita Federal nesta quinta-feira (14) — Foto: Reprodução/Getty Images

📝 Shein: o que significa a garantia de frete R$0,00? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

O que é o Remessa Conforme?

O novo programa da Receita Federal modifica o sistema de taxação de compras online em lojas estrangeiras. Agora, encomendas de até US$ 50 não serão mais taxadas. A regra do Governo Federal valerá apenas para empresas que se voluntariarem a integrar o projeto, como foi o caso da Shein e do AliExpress. Com a novidade, compras dentro do limite estipulado terão apenas o custo do ICMS no valor da encomenda.

Para aderir ao Remessa Conforme, empresas estrangeiras devem cumprir diversas regras, como declaração de importação e pagamento de tributos antes da chegada das mercadorias no Brasil. Além disso, os vendedores deverão informar aos consumidores a procedência dos produtos e o valor total da mercadoria, incluindo o tributo federal e estadual no preço final.

Para calcular o valor final da compra com os impostos, basta colocar na calculadora o valor dos objetos e o frete — Foto: Reprodução/Millena Borges

É possível calcular uma estimativa do valor final com a nova regra de impostos por meio da calculadora “Impostos no E-Commerce” desenvolvida pelo jornal O Globo ("https://infograficos-estaticos.s3.us-east-1.amazonaws.com/calculadora-ecommerce_embed/index.html").

O que muda com a Shein no Remessa Conforme?

O processo de escolha de produtos e o preço dos itens disponíveis permanecem os mesmos na plataforma da Sheinprodutos . O que muda é o valor total no carrinho, que deve ficar abaixo de US$ 50 para que o usuário não seja taxado. Vale dizer que o prazo de entrega dos produtos tende a ser mais rápido, já que o recolhimento dos impostos será feito no ato da compra e não mais quando os produtos chegarem ao Brasil. Antes mesmo da chegada do avião, a Receita Federal receberá as informações das encomendas e o pagamento prévio das taxas estaduais e federais. Além disso, produtos considerados de baixo risco serão liberados imediatamente após o escaneamento, caso não sejam selecionados para checagem.

O que fazer se for taxado na Shein?

Vale lembrar que pedidos acima de US$ 50 ainda correm o risco de serem taxados na Shein. Nesses casos, o tributo pode variar entre 60 e 90% do valor, dependendo do custo da encomenda e de outros gastos como frete. Clientes que quiserem arcar com o custo podem pagar o imposto por meio do site dos Correios. Para isso, basta fazer login ou se cadastrar na plataforma do serviço e, em seguida, acessar “Minhas Importações”. Nesta janela, será possível conferir o status de todos os pedidos realizados e entregues pela empresa. Ao identificar os objetos taxados, o usuário deve seguir os passos determinados para realizar o pagamento e, por fim, tirar um print do comprovante.

Confira o andamento dos seus pedidos em “Minhas Importações” no site dos Correios — Foto: Reprodução/Millena Borges

Fui taxado na Shein e não quero pagar. O que fazer?

Se o pacote não tiver sido enviado ainda, é possível cancelar o pedido pelo site da Shein, acessando a sessão “Meus Pedidos”. Caso o pedido já tenha sido encaminhado, o usuário poderá recusá-lo no próprio site dos Correios. Basta acessar a opção “Minhas Importações” e clicar em “Recusar objeto”. Em seguida, o cliente deve entrar em contato com o SAC da Shein para solicitar o reembolso da compra, informando o código do pedido. O atendimento pode ser realizado diretamente por meio do site da empresa ou pelo e-mail (support@shein.zendesk.com).

O cancelamento pode ser realizado após a entrega do produto no prazo de 20 dias após o recebimento — Foto: Reprodução/Millena Borges

Caso o pedido seja aprovado, o usuário poderá receber 50% do valor, a ser devolvido na carteira Shein em até 24 horas ou no método de pagamento utilizado entre 2 e 15 dias úteis. Para obter o ressarcimento, é preciso gerar uma etiqueta de devolução. Basta acessar a plataforma da Shein, buscar a opção “Meus Pedidos” e clicar em “Devolver Item”. Também é necessário informar o motivo do retorno. Em seguida, o cliente deve escolher o método de devolução para gerar a etiqueta de envio. Após a aprovação do pedido, o código dos Correios será encaminhado para o e-mail cadastrado. Por fim, basta levar os objetos e o código em uma unidade dos Correios. A etiqueta também ficará disponível na aba “Meus Pedidos”, bastando acessar “Detalhes do pedido” e “Registro de devolução e reembolso”.

Com informações de Valor Econômico e O Globo (1 e 2).

Veja também: Fui taxado na Shein. O que fazer?