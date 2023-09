Show da Ivete Sangalo no Maracanã: como comprar ingressos pelo Eventim

Já é possível comprar ingressos para o show da Ivete Sangalo no Maracanã. Os tíquetes para o "Esquenta da Ivete" podem ser adquiridos online por meio do site Eventim, com preços a partir de R$ 50 (na meia entrada). O evento, que acontece em 20 de dezembro, é o primeiro do projeto Ivete 3.0, que comemora os 30 anos de carreira da cantora baiana e que vai passar por diferentes arenas do Brasil. A seguir, confira preços, horários e como comprar ingressos para o show da Ivete Sangalo no Maracanã.