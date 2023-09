Shows lotados do The Town viram alvo de golpistas; veja como identificar

Ingressos para o The Town 2023 têm sido usados como isca para golpes. No X (antigo Twitter), diversos usuários relataram ter caído nas vendas falsas dos golpistas, que se aproveitam do fato de que o festival - que conta com shows de artistas como Bruno Mars, Foo Fighters, Maroon 5, Ne-Yo e Ludmilla - está com todos os dias esgotados, e tem alta procura. Para aplicar a fraude, os criminosos criam perfis falsos em redes sociais, com fotos roubadas de usuários legítimos, e publicam anúncios com tags das principais buscas para alcançar mais pessoas.

Para evitar sair no prejuízo, é preciso estar atento a como esses golpistas agem. Por isso, o TechTudo explica a seguir como funcionam os golpes de ingresso do The Town 2023 e o que você pode fazer para se proteger.

Como funcionam os golpes do The Town 2023? Como identificar?

Os golpes do falso ingresso do The Town 2023 funcionam da seguinte forma: em redes sociais, criminosos publicam anúncios de diferentes dias do festival - que está com todas as datas lotadas e, por isso, tem alta procura. As publicações costumam ter hashtags com as principais buscas - por exemplo: nomes de artistas e as palavras "comprar ingresso" - e seguem um padrão de texto similar, repetindo-se em todas as redes.

Os usuários entram em contato com o publicador do anúncio, que move a conversa para o WhatsApp ou para o privado da rede (DM). Em seguida, mostram print do suposto ingresso e solicitam a comprovação do Pix para fazer a transferência da titularidade. Porém, ao receber o comprovante, o usuário enganado é bloqueado pelo golpista, ficando sem a entrada para o festival.

Em outros casos, o criminoso até envia um ingresso, mas, ao tentar entrar no evento, a pessoa descobre que a entrada é, na verdade, duplicada.

Em geral, os perfis dos golpistas são novos e têm nomes genéricos, criados de forma automática pelas plataformas - como, por exemplo, "biazinha8596453". Além disso, eles têm poucos ou quase nenhum seguidor, e poucas postagens também.

Mas calma que não acaba aí: em alguns casos, os golpistas também tomam posse de perfis legítimos das redes. Portanto, é possível que contas diferentes desse padrão - que, à primeira vista, pareçam verdadeiros - também sejam usados na aplicação dos golpes.

Dicas para não cair em golpes do ingresso falso do The Town 2023

Desconfie de ingressos vendidos a preços muito baixos. No Twitter, há relatos de usuários que caíram em golpes do The Town em que os golpistas anunciaram as entradas por valores muito aquém do usual, entre R$ 50 e R$ 200;

No Twitter, há relatos de usuários que caíram em golpes do The Town em que os golpistas anunciaram as entradas por valores muito aquém do usual, entre R$ 50 e R$ 200; Não compre ingressos de desconhecidos, principalmente vistos em anúncios nas redes. Isso acontece porque, se você não conhece a pessoa, não há como ter certeza de que a venda será legítima. Claro que há usuários que de fato querem repassar as entradas, mas o ideal é buscar pelos tíquetes em sua rede de amigos - já que, assim, você conhecerá a proveniência do ingresso;

Isso acontece porque, se você não conhece a pessoa, não há como ter certeza de que a venda será legítima. Claro que há usuários que de fato querem repassar as entradas, mas o ideal é buscar pelos tíquetes em sua rede de amigos - já que, assim, você conhecerá a proveniência do ingresso; Evite sites não oficiais de venda de ingressos. Plataformas como ViaGoGo são prato cheio para golpistas, já que qualquer usuário pode anunciar tíquetes por ali. O ideal é comprar apenas em sites oficiais, como TicketsForFun e Eventim;

Plataformas como ViaGoGo são prato cheio para golpistas, já que qualquer usuário pode anunciar tíquetes por ali. O ideal é comprar apenas em sites oficiais, como TicketsForFun e Eventim; Analise bem o perfil do usuário antes de fazer Pix. Isso porque, como explicado anteriormente, os golpistas muitas vezes utilizam fotos de usuários reais para criar perfis na finalidade de aplicar golpes. Por isso, desconfie de contas muito novas, com nomes genéricos e poucas publicações.

Caí no golpe do falso ingresso do The Town, o que fazer?

Se você caiu no golpe do ingresso do The Town, você pode seguir os seguintes passos:

Peça à sua instituição bancária devolução do Pix via mecanismo especial de devolução. O recurso pode ser ativado pelo aplicativo do banco e deve ser feito o mais rápido possível. O TechTudo te ensina tudo sobre isso nessa matéria;

O recurso pode ser ativado pelo aplicativo do banco e deve ser feito o mais rápido possível. O te ensina tudo sobre isso nessa matéria; Guarde o número do golpista e abra um B.O online com essa informação. Pesquise pelo site da Polícia Civil da sua cidade e, na hora de abrir o boletim de ocorrência, insira dados como perfil na rede e número de telefone do criminoso.

