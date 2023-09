Spider-Man e Cyberpunk 2077 estão mais baratos nesta semana

No Steam, os entusiastas de RPG podem garantir Persona 5 Royal com 40% de desconto nesta semana, seu menor preço já registrado na plataforma da Valve. Além disso, é possível economizar em Yakuza: Like a Dragon, Devil May Cry 5 e Stray por tempo limitado. Confira as melhores promoções em games no serviço de games para PC: