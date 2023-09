Spotify lança Jam, nova ferramenta para ouvir músicas em grupo

O Spotify lançou nesta terça-feira (26) a ferramenta Jam, um novo recurso para ouvir músicas em grupo e montar playlists de forma compartilhada no app. A ferramenta permite que assinantes de planos Premium convidem outras pessoas, incluindo usuários Free, que não pagam pelos serviços da plataforma, para adicionar músicas em uma lista. Outro diferencial da novidade é que ela mostra sugestões de músicas que combinam com todo o grupo, mesmo que os gostos musicais sejam bastante diferentes. A seguir, veja mais detalhes da novidade e como usar.

Spotify lança Jam, nova ferramenta para ouvir músicas de forma compartilhada no streaming — Foto: Divulgação/Spotify

O Jam permite que até 32 pessoas sejam convidadas para participar e todos os usuários podem ver quem adicionou determinada canção na lista. Outro diferencial é que o link para participar pode ser compartilhado por link e QRCode, mas também é possível fazer isso por aproximação com Bluetooth.

"O Jam integra funcionalidades sociais populares da nossa plataforma e as combina com novas tecnologias de personalização. Ao invés de uma pessoa só ficar com a responsabilidade da música em um grupo, vária podem colaborar, com o diferencial da experiência em tempo real e as recomendações", destacou Conforme Bryan Roy, Diretor de Produto do Spotify, em entrevista coletiva.

Como usar Jam do Spotify

Como criar uma Jam no Spotify — Foto: Reprodução/Gisele Barros

Para usar o Jam, selecione uma playlist ou música do Spotify . Em seguida, clique no botão de auto falante na parte de baixo de sua tela, ou nos menu de três pontos no topo e selecione “Iniciar Jam”.

O usuário também pode selecionar o dispositivo em que a música irá tocar, como próprio celular ou em uma caixa de som. Aqueles que estiverem no mesmo ambiente que você, conectados à mesma rede WiFi, serão convidados automaticamente a entrar na sua Jam ao abrirem o aplicativo do Spotify.

O dono da Jam consegue determinar quem tem acesso à fila de reprodução, pode trocar a ordem das músicas, ou remover uma faixa que não se encaixa para o momento. Ele também pode ligar o modo “Os convidados controlam” para permitir que todos na sessão removam ou troquem a ordem das músicas. Quando este modo está desligado, apenas o criador da Jam pode reorganizar a ordem das músicas.

