Starfield atinge 10 milhões de jogadores e é maior lançamento da Bethesda

Starfield atingiu a marca de 10 milhões de jogadores após seu lançamento para Xbox Series X/S e PC (via Steam) no dia 6 de setembro. Com o feito, o título se tornou o maior da produtora Bethesda Softworks, mesma responsável por Fallput 4 e The Elder Scrolls 5: Skyrim. Além dessa conquista, o game também se firmou como o segundo maior lançamento dos consoles Xbox, ficando atrás apenas do jogo de corrida Forza Horizon 5, produzido pela Playground Games e lançado em 2021.