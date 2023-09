Starfield tem pico de 230 mil jogadores e meio milhão de espectadores na Twitch

Starfield , novo RPG da Bethesda exclusivo da Microsoft , teve early acess liberado nesta sexta-feira (1) e já atingiu um pico de mais de 230 mil jogadores no Steam , além de mais de meio milhão de espectadores na Twitch . O game pôde atingir esses incríveis números graças aos jogadores que reservaram as edições Premium Edition e Constellation Edition, recebendo 5 dias de acesso antecipado.

Com preços a partir de R$ 349,95, o novo game de aventura espacial chegará para todos os jogadores no dia 6 de setembro, disponível em consoles Xbox Series X/S, assinatura Xbox Game Pass com suporte ao XCloud, e PC. Veja, a seguir, mais sobre o pico de visualizações e jogadores de Starfield.

Starfield, com lançamento em consoles Xbox e Game Pass, teve pico de mais de 230 mil jogadores no Steam em seu acesso antecipado e superou meio milhão de espectadores na Twitch — Foto: Divulgação/Bethesda

👉 Starfield chega para o PS5? Saiba no Fórum TechTudo

Segundo o site terceirizado SteamDB, que registra dados da loja da Valve, Starfield atingiu um pico de 234.502 jogadores simultâneos duas horas após ser liberado. Com o feito, o game se tornou o 7º mais jogado de hoje (6º no momento do pico). O número é impressionante ao considerar que o título ainda não está disponível para todos, e, ainda assim, quase alcançou o pico de lançamento de outro game popular da Bethesda: The Elder Scrolls 5: Skyrim, que teve 287.411 usuários simultâneos.

Starfield ainda está longe de títulos como Fallout 4, com 472.962 jogadores, e o recente sucesso Baldur's Gate 3, que teve pico de 875.343 no lançamento. No entanto, isso pode mudar quando o título chegar para todos em 6 de setembro.

Starfield: early acess foi liberado na última quinta-feira (31) para Xbox Series X, Xbox Series S e Windows (PC); lançamento do jogo é em 6 de setembro — Foto: Divulgação/Bethesda

No site de streaming Twitch.tv, Starfield teve um pico de 543.234 espectadores, números mais favoráveis que o lançamento Skyrim, que teve 197.907 usuários assistindo o game, e Fallout 4, com 244.138 pessoas. De acordo com o site terceirizado SullyGnome, que monitora dados do site de transmissões, Starfield já conta com mais de 3.577.958 de horas assistidas.

Outra marca impressionante que Starfield conseguiu foi chegar ao Top 10 dos games mais assistidos da Twitch, ocupando a 10ª posição. O novo título está atrás de jogos já consolidados na plataforma e multiplayers com forte cenário competitivo, como GTA 5, Minecraft, League of Legends, Fortnite, Valorant, entre outros. Estes números provavelmente serão ainda maiores quando mais streamers tiverem acesso ao jogo em seu lançamento.

