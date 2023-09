Super Bomberman R 2: veja gameplay e requisitos do novo jogo da franquia

Super Bomberman R 2 oferece um modo online com suporte para crossplay entre plataformas, além do Modo História e do multiplayer offline, para jogar com amigos no mesmo dispositivo. A grande novidade é o modo Castelo (Castle), que traz partidas com até 15 usuários, divididos em times de ataque e defesa, cujo objetivo é coletar baús de tesouro para alcançar a vitória.