The Sims 5 será completamente gratuito, confirma EA; veja novidades

A Electronic Arts (EA) e a Maxis Studios confirmaram que The Sims 5 , por enquanto chamado pelo codinome "Projeto Rene", será gratuito e coexistirá com a atual edição do jogo. O anúncio foi feito nesta terça-feira (12) durante uma apresentação de "Behind The Sims", transmissão que oferece informações e atualizações para os fãs da série. Ainda em fase inicial de desenvolvimento, o game deverá ser disponibilizado para PC ( Windows e macOS ), Android e iPhone ( iOS ), mas ainda não conta com uma data de lançamento definida. Confira, a seguir, mais detalhes revelados.

A EA e a Maxis confirmaram que The Sims 5 será gratuito — Foto: Divulgação/EA

A vice-presidente criativa da franquia, Lyndsay Pearson, afirmou que o novo projeto poderá ser jogado "sem necessidade de assinatura, de compra do game principal e sem mecânicas de energia" quando estiver pronto. Isso confirma os rumores relacionados à publicação de uma vaga de emprego em junho, descrevendo o Projeto Rene como "free-to-enter", ou seja, "grátis para começar".

Pearson explicou que o objetivo é tornar mais fácil para as pessoas jogarem juntas, e, portanto, o game estará "estendendo um convite aberto para todos participarem". No entanto, ela também reconheceu que, no lançamento inicial, o título não começará tão completo quanto The Sims 4, que recebeu várias adições de conteúdo desde seu lançamento em 2014.

Embora o estúdio Maxis planeje disponibilizar o game por download gratuito, como já acontece em The Sims 4, a intenção é monetizá-lo por meio da venda de conteúdo extra e pacotes de expansão, além das atualizações regulares.

Quais são as novidades?

A Maxis Studios está comprometida em apresentar algum dos recursos em desenvolvimento com anos de antecedência, diferentemente do desenvolvimento de jogos anteriores da série The Sims. Embora todas as imagens mostradas até o momento sejam de protótipos, algumas características já foram reveladas:

O recurso "Create-A-Style" do The Sims 3 está de volta;

Modo de construção multiplayer entre plataformas;

Possibilidade de carregar um layout personalizado de móveis na Galeria;

Edição modular de móveis;

Rotação em múltiplos eixos, pelo menos para peças decorativas de destaque.

Além disso, outras melhorias incluem uma maior liberdade para personalização de personagens e uma ênfase profunda na interação social.

The Sims 5 foi demonstrado em uma sessão simultânea entre PC e smartphone — Foto: Reprodução/Behind the Sims Summit

Terá multiplayer?

Sim, mas não será um MMO (Massively Multiplayer Online), com um ambiente público compartilhado o tempo todo com outros jogadores. Segundo os desenvolvedores, os usuários terão a opção de desfrutar de uma experiência singleplayer ou colaborar com outros por meio de multiplayer opcional, acessível em diferentes dispositivos com a funcionalidade de crossplay.

Quando lança?

The Sims 5 - ou Projeto Rene - não uma tem data de lançamento definida, apenas foi mencionado que está em estágio inicial de desenvolvimento e será lançado "daqui a alguns anos". Enquanto isso, The Sims 4 continuará a receber novos conteúdos no futuro próximo. O mais recente jogo da franquia foi lançado em 2014 e está disponível gratuitamente desde outubro de 2022.

The Sims 5 ainda está em fase inicial de produção — Foto: Divulgação/EA

