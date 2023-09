The Town: fãs que não vão ao festival fazem memes nas redes sociais; veja

Nas linhas a seguir, o TechTudo reúne os melhores memes sobre o The Town. Vale lembrar que é possível acompanhar o festival pelo Globoplay . O serviço de streaming vai transmitir os shows na íntegra e em tempo real, inclusive para não assinantes, desde que estejam logados com uma Conta Globo, que é gratuita.

📝 Qual o horário do Post Malone no The Town? Tem como assistir online? Veja no Fórum do TechTudo