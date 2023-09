TikTok vai restringir live NPC? O que se sabe sobre regras para transmissão

Criadores de conteúdo no TikTok divulgaram nas redes sociais um novo aviso exibido pela plataforma de vídeos: a restrição de transmissões ao vivo com conteúdo "repetitivo, não autêntico e degradante para induzir os espectadores a enviarem Presentes". A gigante chinesa está tentando minar a propagação das chamadas lives NPC , feitas por streamers que imitam personagens de videogame pré-programados em troca de pagamentos em dinheiro. Tiktokers mais bem sucedidos alegam que chegam a faturar entre R$ 30 mil e R$ 50 mil por dia com a performance, reagindo às doações de seus seguidores. A controversa monetização tem sido alvo de polêmica na web e gerou uma onda de críticas e paródias irônicas.

O que significa NPC? Entenda lives que dominaram o TikTok

O youtuber Felca, que travou uma guerra pessoal contra as lives NPC no TikTok, foi um dos primeiros a compartilhar o aviso de restrição em uma postagem feita no Twitter no último sábado (16). Desde então, usuários estão especulando se a batalha dos críticos motivou a nova política da plataforma. A seguir, veja o que já se sabe sobre a restrição de lives NPC no TikTok.

Lives do Felca fazem paródia lucrativa dos streamers de NPC — Foto: Reprodução/YouTube

O que são lives NPC?

NPC é a sigla para non-playable character (personagem não jogável, em tradução literal), ou, em outras palavras, os "figurantes" que aparecem nos videogames e que não podem ser controlados pelos jogadores. São figuras pré-programadas, que fazem parte do enredo e do cenário do game, podendo interagir com os protagonistas, mas sempre limitados em seus movimentos e falas. Inspirados por esses personagens, streamers começaram a fazer performances controversas ao vivo no TikTok. Fantasiados como personagens de jogos, repetem frases feitas e movimentos robóticos de acordo com a interação dos espectadores.

Conforme o público envia presentes ou dinheiro, simbolizados por diferentes desenhos que aparecem na tela, os streamers reagem com palavras, expressões e gestos específicos. O público paga para decidir o que o "NPC da vida real" vai fazer a seguir. As performances excêntricas e infantilizadas podem parecer sem sentido, mas se tornaram fonte de renda para criadores de conteúdo em todo o mundo. Alguns tiktokers afirmam que chegam a ganhar entre R$ 30 mil e R$ 50 mil por dia com as lives.

Críticas às performances excêntricas, à qualidade do conteúdo e aos pagantes tem sido recorrentes nas redes sociais. A polêmica ganhou ainda mais repercussão este mês, quando o youtuber brasileiro Felca fez um vídeo criticando o estilo de conteúdo e passou a fazer paródias desses influenciadores em lives que também se tornaram bastante rentáveis. Outros criadores de conteúdo, como Junior Caldeirão e Prizza, foram pelo mesmo caminho, imitando os trejeitos de NPC em suas próprias versões debochadas. Os vídeos irônicos irritaram streamers como Karen Arara e Nana, que fizeram diversos vídeos em respostas aos haters.

Transmissões NPC serão proibidas no TikTok?

Em meio à polêmica sobre as lives repetitivas, Felca compartilhou o print de um aviso que recebeu sobre novas políticas do TikTok. O criador de conteúdo divulgou uma notificação de restrição da visibilidade de sua live, que, de acordo com a plataforma, se tratava de conteúdo repetitivo e inautêntico, visando obter presentes dos espectadores. A imagem veio acompanhada da legenda "conseguimos 🙏", levantando suspeitas de que a diretriz da plataforma possa ter sido motivada pelo movimento dos haters e pelas críticas de usuários insatisfeitos com a avalanche de lives.

O tiktoker Lucas Kalango, que acabou recebendo a mesma notificação ao comentar sobre as transmissões NPC, também se manifestou nas redes. Apenas a menção ao estilo de transmissão já foi suficiente para que o stremear recebesse o aviso – que foi questionado e devidamente liberado da restrição.

Streamers comentam nova política de restrição de lives no TikTok — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

Os avisos do TikTok, no entanto, não significam que as lives serão bloqueadas ou derrubadas. Até o momento, as transmissões continuarão disponíveis para os espectadores e seguidores dos perfis de NPC. Os vídeos ainda poderão ser monetizados por meio da contribuição dos fãs.

O que muda agora é que a plataforma não irá recomendar as performances ao vivo para demais usuários por meio do "For You" (ou "Para Você"), o feed de sugestões manipulado pelo algoritmo. A alegação da rede social é de que conteúdos NPC vão contra as diretrizes da Comunidade TikTok e não se qualificam para a recomendação à comunidade. Embora a imitação dos personagens de videogame não vá acabar a curto prazo, a limitação da divulgação tende a afetar os números dos streamers, já que será mais difícil alcançar novos públicos a partir de agora.

Como funciona o For You (Para você) no TikTok

Ao abrir o app ou o site do TikTok, os primeiros conteúdos que o usuário vê são do feed For You (ou Para você, em português). Os vídeos exibidos são selecionados por meio do algoritmo da plataforma, ou seja, há uma curadoria da rede social baseada nos interesses de cada perfil — o que também ocorre no Kwai, no YouTube Shorts e nos reels recomendados no Instagram. O algoritmo da plataforma chinesa leva em consideração alguns fatores, como interações do usuário, informações de vídeo e configurações de dispositivo e conta.

Hashtags de "For you" no TikTok — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Na tentativa de surfar no algoritmo da plataforma chinesa, muitos criadores utilizam a hashtag #FY, abreviação de "For You". A estratégia não garante que os clipes serão expostos na página de sugestões de outros usuários, mas a expectativa é de que o conteúdo fique visível aos algoritmos de recomendação.

