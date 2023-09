TIM fora do ar hoje? Rede está sem sinal, relatam usuários

O sinal da TIM está fora do ar para alguns clientes na tarde desta segunda-feira (18). Segundo reclamações publicadas no X (antigo Twitter), alguns usuários estão sem sinal ou não conseguem acessar a rede de Internet móvel da operadora. Dados do Google Trends, plataforma que monitora pesquisas em tempo real, apontam que as buscas sobre a falha acontecem em algumas regiões do Norte e Nordeste, mas principalmente nos estados do Distrito Federal e Goiás.