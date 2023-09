Tomb Raider: A Lenda de Lara Croft é a nova série animada da Netflix

A produção ficará por conta da Legendary Television e do estúdio Powerhouse Animation, o mesmo por trás das animações de Castlevania, além de contar com Hayley Atwell (Peggy Carter de Capitão América) como voz em inglês de Lara Croft. Tomb Raider: A Lenda de Lara Croft será lançado em 2024, ainda sem uma data definida.

🎬 Anime de Devil May Cry é anunciado pela Netflix; veja primeiras imagens

🔔 Já entrou no canal do TechTudo no WhatsApp? Clique AQUI e saiba tudo sobre tecnologia

Tomb Raider: A Lenda de Lara Croft contará uma história da heroína dos games baseada no reboot da franquia de 2013 — Foto: Reprodução/Netflix

📝 Onde assistir ao anime Oshi no Ko online? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

A série, que já estava anunciada desde 2021, deu as caras no evento com poucas informações, mas com alguns detalhes pontuais. Durante o trailer, Lara Croft aparece com uma foto que mostra seus amigos, aparentemente o mesmo grupo do reboot da franquia Tomb Raider de 2013, o qual conta a história de como a protagonista se tornou uma lenda entre os exploradores. Esta é a primeira nova mídia envolvendo Tomb Raider desde o filme reboot de 2018, com a atriz Alicia Vikander, que também era baseado na trilogia Survivor do game.

Alguns personagens também tiveram suas presenças confirmadas pelos atores escalados. Entre eles estão Jonah, com a voz em inglês do ator Earl Baylon, que também interpreta o personagem amigo de Lara em Shadow of the Tomb Raider; e Zip, com voz de Allen Maldonado (de séries como Heels e Anos Incríveis), um especialista em tecnologia que aparece em games como Tomb Raider Chronicles, mas que originalmente não faz parte da trilogia Survivor.

A franquia de games Tomb Raider teve seu início no PlayStation One em 1996, seguida por diversos lançamentos ainda nesse console e depois versões com nível de sucesso mediano no PlayStation 2 e outras plataformas. Na série original, Lara Croft era uma exploradora que lidava com todo tipo de perigo sem pestanejar, empunhando suas duas pistolas enquanto desvendava mistérios sobrenaturais e enfrentava criaturas lendárias.

A série recebeu um reboot em 2013, com um game chamado apenas Tomb Raider para PlayStation 3, Xbox 360 e PC, que trazia como foco as origens de Lara Croft antes de se tornar uma lenda. O jogo tinha foco em sobrevivência após o navio de Lara naufragar e introduziu o arco e flecha como uma arma tão icônica para a heroína quanto suas pistolas. A trilogia Survivor inclui o reboot de 2013 e os games Rise of the Tomb Raider e Shadow of the Tomb Raider, os quais colocaram Lara contra uma organização paramilitar chamada Trinity que buscava conquistar poderes sobrenaturais para dominar o mundo.

Assista: como mudar o plano da Netflix