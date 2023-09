TWICE abre venda de ingressos para show no Brasil; veja como comprar

O TWICE virá ao Brasil em 2024, como parte da turnê "Ready To Be". O show do grupo feminino de K-Pop acontecerá no dia 6 de fevereiro no Allianz Parque, em São Paulo. A pré-venda dos ingressos teve início no último dia 4 para clientes Santander e, nesta quarta-feira (6) às 12h, começam as vendas para o público geral. Para fazer a compra dos ingressos, os fãs podem acessar a plataforma da Ticketmaster ou ir até a bilheteria oficial do evento, localizada na Praça Charles Miller, no Pacaembu, com funcionamento das 12h às 19h.

O preço dos ingressos varia entre R$ 230 e R$ 920, a depender da modalidade do ingresso e do setor — cadeira superior, inferior, pista e pista premium. Também é possível adquirir um pacote VIP, que custa R$ 1.760 a meia-entrada e R$ 2.220, a inteira. A seguir, confira as principais informações sobre o show e veja como comprar os ingressos no site do Ticketmaster.

Twice ready to be world tour — Foto: Divulgação/Twice

TWICE no Brasil: principais informações

O TWICE virá ao Brasil pela primeira vez em fevereiro de 2024, para uma apresentação única em São Paulo, parte de sua quinta turnê mundial "Ready To Be". O show acontecerá no dia 6 de fevereiro no Allianz Parque e terá classificação indicativa de 16 anos — o que significa que menores de 6 a 15 anos, podem entrar apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Ingressos para o show do TWICE no Brasil

O ingressos para o show do TWICE estarão disponíveis a partir das 12h desta quarta-feira (6) para o público geral. A compra pode ser feita online, através da plataforma Ticketmaster (www.ticketmaster.com.br) com uma taxa de serviço por compra de 20%, ou na bilheteria oficial, sem taxa. É possível adquirir até seis ingressos por CPF, sendo no máximo duas meias.

Nos dias 4 e 5 de setembro, foi realizada uma pré-venda destinada a clientes Santander, que patrocina o evento. Assim como ocorreu na pré-venda, usuários do banco terão um benefício de parcelamento em 5x clicando na opção de venda exclusiva para clientes Santander no site. O resto do público poderá parcelar em até 3x.

Além dos ingressos padrão, os fãs poderão adquirir um Pacote VIP para o show. Os preços variam entre R$ 1.760 a meia-entrada e R$ 2.220 a inteira e o combo inclui 1 ingresso para a pista premium, acesso ao pré-show com passagem de som do TWICE, 1 item de merchandising VIP exclusivo, 1 laminado VIP com cordão, acesso antecipado para compra de itens de merchandising, entrada antecipada no evento e atendimento exclusivo.

Preços dos ingressos do show do TWICE no Brasil 2024

Cadeira superior: R$ 446 (inteira) / R$ 230 (meia)

Cadeira inferior: R$ 740 (inteira) / R$ 370 (meia)

Pista comum: R$ 620 (inteira) / R$ 310 (meia)

Pista premium: R$ 920 (inteira) / R$ 460 (meia)

Como comprar ingresso para o show do TWICE no Ticketmaster?

Para comprar ingresso para o show do TWICE, basta acessar a página do evento no site Ticketmaster (https://www.ticketmaster.com.br/event/twice). Na página, opte por "Venda Geral" ou "Clientes Santander", a depender do seu banco, e clique em "Ingressos". Depois, clique novamente no botão "Ingressos", desta vez no topo da página. Na próxima seção, opte pelo tipo e a quantidade de ingressos que deseja adquirir e aperte "Continuar".

Na página seguinte, a plataforma pede para que o usuário escolha se deseja contratar um seguro para facilitar o reembolso do ingresso em caso de imprevistos. Clique na opção que deseja e aperte "Continuar". Aceite os termos e condições da Ticketmaster e clique em "opção de entrega digital" para dar seguimento com a compra. A seguir, basta fazer login ou se cadastrar na plataforma e finalizar o pedido inserindo os dados de pagamento. É possível optar entre cartão de crédito ou Pix.

