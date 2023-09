Unboxing do iPhone 15 Pro Max: veja detalhes do visual do celular da Apple

O iPhone 15 Pro Max é o celular mais potente da Apple. Anunciado em 12 de setembro, o smartphone se diferencia pelo design em titânio, material que permite uma rigidez maior em caso de quedas, além de ser mais leve. Fora isso, pouco mudou no visual do aparelho, que permanece com tela de 6,7 polegadas e as clássicas bordas finas e arredondadas. Por dentro, porém, o iPhone 15 Pro Max está mais poderoso: ele vem com o processador A17 Pro, o mais potente da Maçã até o momento. Os preços do celular partem de R$ 10.999 (256 GB) e vão até R$ 13.999 (1 TB).