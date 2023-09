Usa Pix? 4 coisas que podem mudar no recurso e que você deveria saber

O Pix receberá mudanças significativas nos próximos anos. As informações estão no Relatório de Gestão do Pix, apresentado pelo Banco Central do Brasil (BC) na última segunda-feira (4). Segundo as previsões divulgadas pelo órgão, o sistema de pagamentos, lançado em 2020, poderá ganhar, por exemplo, a capacidade de realizar transações mesmo em locais sem conectividade à Internet, via NFC, biometria ou Bluetooth. Além disso, a perspectiva é de que o Pix parcelado seja uma realidade em todos os bancos - diferentemente do que acontece hoje em dia, em que apenas algumas instituições apresentam o recurso.