Web App do EA Sports FC 24 já está disponível; saiba como usar

O Web App do EA Sports FC 24 foi lançado nesta quarta-feira (20) e já pode ser usado por jogadores que querem aproveitar o mais recente título de futebol da EA – a antiga franquia “FIFA”. O foco da plataforma está na administração do modo Ultimate Team, onde os usuários constroem e administram suas equipes, contratam jogadores, fazem trocas e resolvem escalações. O Web App é acessado por um navegador de Internet, mas há ainda a opção de utilizar o Companion App, que será será lançado nesta quinta-feira (21) para Android e iPhone ( iOS ).

EA Sports FC 24: veja perguntas e respostas sobre o jogo sucessor do FIFA

Web App de EA Sports FC 24 está disponível — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

O uso tanto do Web App do EA Sports FC 24, quanto do Companion App, é gratuito, assim como seu download. No entanto, o jogador precisa ter a cópia do jogo original em consoles ou no PC – e usar a mesma conta nos aplicativos. Assim, os dados de suas equipes serão sempre sincronizados, permitindo que administre o time de qualquer lugar. Quem tiver uma conta que já era usada para jogar FIFA 23 terá seus dados transferidos automaticamente.

Como usar e principais funções

O Web App do EA Sports FC 24 é virtualmente o mesmo do anterior. Para utilizar, basta acessar o site oficial https://www.ea.com/ea-sports-fc/ultimate-team/web-app/ e clicar em “Login” para começar a administração. A grande diferença está na atualização de equipes, escalações e uniformes, para refletir os dados do mundo real. Na plataforma, é possível construir e administrar equipes, contratar talentos, além de realizar trocas e fazer escalações. É possível ainda verificar rankings e tabelas, modificar elementos do seu clube e checar transferências disponíveis.

Assim como nas versões anteriores, o Web App não possui uma versão completa e funcional de EA Sports FC 24, apenas a parte administrativa. Também não é possível entrar em partidas multiplayer de qualquer formato por ele. Por isso ele é facilmente acessível de um navegador e, no caso do app de celulares, em um dispositivo móvel.

É possível gerenciar sua equipe no Web App de EA Sports FC 24 — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

Para quem pretende jogar o Ultimate Team de forma mais séria, acompanhando partidas em tempo real, fortalecendo seu time sempre que for possível e viável, o Web App do EA Sports FC 24 é uma opção quase que obrigatória. Ele é voltado justamente a jogadores considerados “hardcore”, ou seja, que jogam várias horas ao dia e estão sempre com as partidas atualizadas, mas pode ser usado por qualquer usuário, sem nenhum impedimento. Para quem prefere mexer no celular, a pedida é baixar o Companion App.

