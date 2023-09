WhatsApp Imune: tudo sobre APK do mensageiro

O WhatsApp Imune é uma APK do mensageiro oficial disponível para celulares Android que existe em duas diferentes versões: vermelho e azul. A plataforma promete recursos como salvar imagens de visualização única, personalizações especiais, além da promessa de evitar o travamento por mensagens. O serviço também é alvo de anúncios suspeitos na Internet que prometem até recursos de proteção além do original. Embora seja um app com diversas novidades, a plataforma extraoficial pode gerar riscos ao usuário, como o vazamento de dados. A seguir, o TechTudo vai explicar tudo o que você precisa saber sobre o WhatsApp Imune, desde seu funcionamento até o nível de segurança. Além disso, descubra o que são APKs e os riscos de instalar um em seu dispositivo.

O WhatsApp Imune está sempre se atualizando para uma versão melhorada — Foto: Mayara Aguiar/TechTudo

O que é WhatsApp Imune?

O WhatsApp imune é uma versão de APK do mensageiro que traz novas opções de funcionalidades e personalizações em relação à versão tradicional do mensageiro. A APK funciona de forma simultânea ao WhatsApp, o que ocasiona uma proteção maior contra banimento — diferente de outras versões de APKs feitos para o mensageiro.

Entre as novas funcionalidades, estão a capacidade de modificar aspectos visuais do aplicativo, uma maior variedade de emojis (incluindo aqueles que podemos encontrar no sistema operacional da Apple), e o compartilhamento de até 90 imagens ao mesmo tempo. O WhatsApp Imune também contém uma opção “não perturbe”, que permite desviar chamadas, silenciar todas as notificações e cria uma secretária eletrônica programada para responder com um texto predefinido. Além disso o app ainda visualização de status e mensagens de nossos contatos que foram excluídos.

Como WhatsApp Imune funciona?

O WhatsApp Imune foi desenvolvido a partir de dados do mensageiro original e trabalha em busca de brechas n sistema para permitir atualizações próprias. Segundo seus desenvolvedores, ele funciona como antídoto contra os travamentos por mensagens e ainda leva algumas funcionalidades a mais, como personalizações com temas e uso de senhas. Em suas versões mais recentes, é possível utilizá-lo ao mesmo tempo do original mas, segundo seus próprios desenvolvedores, é recomendado realizar um backup das mensagens antes de baixar o APK.

O WhatsApp Imune tem configurações diferentes do original — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo

É possível encontrar o WhatsApp Imune em lojas não oficiais, como no site do Whatsplus. Para instalar, é preciso ativar o download de fontes desconhecidas (o que por si só já é um aviso dos riscos), clicar em instalar e digitar o número do telefone seguido do código de verificação. Nas duas versões, o APK funciona ao lado do WhatsApp oficial com um segundo número.

O que é APK?

APKS são arquivos utilizado para instalar aplicativos criado a partir do código-fonte de outros softwares em dispositivos Android. Parecido com os apps, ele contém todos os recursos necessários para o funcionamento, incluindo código, imagens, áudio, vídeo e outros dados. Entretanto, são apps extraoficiais e que, por isso, precisam ser ativados por fora da Google Play Store, o que pode trazer diversos riscos para o usuário. Aplicativos que não foram aprovados pelo Google ou que foram removidos da loja, mas ainda são desejados por usuários, costumam usar o recurso. Porém, por conta disso, eles podem apresentar riscos ao dispositivo de um usuário.

WhatsApp Imune é seguro?

Utilizar versões modificadas do aplicativo não garantem a segurança do mesmo nível que o oficial. APKs como o WhatsApp Imune violam os Termos de Serviço da Meta e, por isso, não passam pelo processo de checagem e garantia da empresa. Mesmo com todas as promessas do desenvolvedor, não há forma de garantir a proteção completa dos seus dados.

O WhatsApp imune defende que os desenvolvedores realizam atualizações para reparos o tempo todo, além das atualizações no código-fonte e na relação com o aplicativo de mensagens oficial da Meta. O app ainda promete usar os mesmos métodos de protocolos de segurança do aplicativo original.

Apenas o WhatsApp oficial garante uma plena segurança para o usuário — Foto: Reprodução/Whatsplus

O principal atrativo do WhatsApp Imune é evitar mensagens de congelamento de tela, e é possível se proteger disso de outras maneiras mais seguras, como realizar sempre o backup para não perder as mensagens e seguir dicas de seguranças do próprio aplicativo. Além disso, baixar um APK que promete evitar o "trava zap" não é garantia de nada, uma vez é impossível comprovar na prática se funciona ou não, já que não existe nenhum detalhamento de como o sistema funciona. Ou seja, além dos riscos de segurança, há os riscos de nem funcionar.

Quais os riscos de usar o WhatsApp imune?

O principal risco que você corre ao utilizar esse APK é a segurança dos seus dados. Isso porque para se cadastar no aplicativo é preciso fazer download dele em um site que não possui verificação de segurança e ainda habilitar seu número de telefone. Para aumentar os riscos, você sintoniza suas conversas e dados do WhatsApp oficial em uma versão sem garantias de proteção.

O WhatsApp Imune não protege seus dados do jeito que se propõe — Foto: Getty Images

Nos sites em que é possível baixar o WhatsApp Imune, existem promessas de evitar o banimento da conta oficial, mas isso não é algo possível de garantir. Segundo informações do site oficial do WhatsApp, o desenvolvedor é capaz de rastrear todos os tipos de configurações extraoficiais em suas plataformas, e isso é feito justamente por não controlarem a segurança dos dados nestas situações. Outro fator que pesa negativamente para o APK é a possibilidade de responder criminalmente por isso, já que é ilegal mexer na segurança de dados online. Portanto, mesmo que os benefícios sejam atrativos, é importante ponderar com o lado negativo de se ter qualquer versão do WhatsApp Imune.

